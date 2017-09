Le président de la République ne s’en cache plus : il se sent seul, pour un de ses proches « même trahi » par ses alliés notamment des ministres dont « le double jeu » durant les dernières semaines lui a fait dire à la télévision nationale que ses prétendus soutiens disent « organisons-nous » mais lui dit de partir « seul ». IBK ne veut plus de ses vrais faux alliés et fera savoir avec un nouveau remaniement qui sera de profondeur et qui fera surtout la part belle à des cadres venus de la société civile. Lors de l’avant dernier conseil des ministres, les membres ont compris la déception du chef de l’Etat qui va changer d’ici le 22 septembre prochain. Et depuis, certains ministres ont déménagé chez le Premier ministre alors que d’autres courent derrière des membres de la famille présidentielle. En tout état de cause, IBK sait qu’il sait qu’il abat des cartes qui risquent d’être les dernières.

DAK