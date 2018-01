Tel un long chapelet sans fin, les jours s’égrènent apportant chacun son lot de surprises, bonnes comme mauvaises, agréables comme désagréables, pour rappeler que la vie n’est pas un chemin parsemé de pétales de roses. Oui, la vie, c’est un véritable parcours du combattant qui exige de savoir manier à la fois abnégation et rigueur si l’on veut vraiment être utile à notre société que nous avons choisi de la servir sous le sacerdoce de la presse, pour laquelle nous passons des nuits blanches, nous affrontons la poussière, le vent et la pluie, nous déjeunons bien des fois avec notre faim, pour recueillir l’information, la recouper voire la vérifier et ensuite la tamiser pour en extraire l’essence et la quintessence à livrer à nos fidèles lecteurs.

C’est un engagement de professionnalisme et de rigueur que nous avons pris envers nos lecteurs de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Ils nous encouragent au fil des semaines tout en nous faisant parvenir leurs critiques et suggestions constructives. Ce qui nous permet d’avancer, lentement et surement, pour nous hisser au niveau où nous en sommes à l’heure actuelle. Dieu merci !

Le 100ème numéro que voici, qui coïncide avec notre première édition de 2018, est le témoin de cette longue marche vers l’excellence que nous avons entamée. Nous ne ménagerons aucun effort pour aller loin, très loin car nous sommes résolus, au fil des jours, à prouver que le journal Aujourd’hui-Mali a bien sa place de choix dans le paysage médiatique national.

Avec le soutien de nos lecteurs, non seulement nous parviendrons aux cimes, mais nous nous y accrocherons car selon une sagesse bien africaine : “La meilleure façon d’échapper à la noyade, c’est de s’accrocher aux cimes”.

Nous profitons donc de ce premier numéro de l’année 2018 pour présenter à nos lecteurs tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Puisse le Bon Dieu nous couvrir tous ensemble de sa Bonté et de sa Générosité afin que notre journal, votre journal, qui en est à son numéro 100, puisse davantage grandir, se développer et s’épanouir dans un Mali uni, riche et prospère !

La Rédaction

