Avec ce présent numéro, le journal Aujourd’hui-Mali vient de boucler sa première année de parution, au cours de laquelle, l’équipe rédactionnelle – une petite famille de chevronnés- se perfectionne au fil des numéros servis chaque semaine, tenant compte des remarques et suggestions de notre lectorat, avec lequel nous avons scellé un pacte de confiance et de fidélité.

A tous nos lecteurs, abonnés et annonceurs, nous exprimons notre reconnaissance pour la confiance qui nous a été accordée et nous nous imposons le sacerdoce de ne jamais faillir, pour que les espoirs semés en cette publication puissent germer, éclore et donner des fruits toujours plus délicieux.

Des obstacles, nous en avons connus certes, mais à chaque fois que de besoin, nous avons redoublé d’efforts pour les surmonter et en faire des moments de reprise d’élan pour mieux nous propulser vers l’avant, conscients que la vie n’est pas un chemin parsemé de pétales de roses.

L’œuvre humaine étant perfectible, nous demandons à tout le monde de pardonner nos erreurs – s’il y en a eu- et que ceux qui, dans le cadre de notre travail de traitement de l’information ont eu à se sentir offensés, nous pardonnent. Dans notre credo, il n’est jamais question d’attaques ad hominem ou de personnalisation à outrance des informations publiées. En contrepartie, que tous ceux qui, par des faits, gestes ou propos malencontreux ont tenté de nous barrer la route, se sentent pardonnés.

Dès le lancement du premier numéro, le 14 janvier 2016, nous n’agissons que pour un seul objectif: ne jamais être un journal de plus au Mali, mais un journal à part entière, par une démarche innovante fondée sur une différenciation dans le traitement de l’information diverse et variée.

Plus précisément, nous nous engageons à toujours chercher à améliorer le journal, tant dans son contenu que dans sa forme, pour toujours chercher à être un journal cité en référence au Mali, par son contenu et sa présentation et non une publication qui dérive sur les flots de l’actualité, paraissant finalement pour uniquement se plier aux exigences de la périodicité, au fil des jours qui s’égrènent.

C’est à cet exercice de sérieux, de rigueur et d’abnégation que nous nous plions tous les jours pour toujours consolider le pacte de confiance qui nous lie aux lecteurs et annonceurs.

Tout en souhaitant un joyeux anniversaire à votre hebdomadaire préféré, c’est aussi l’occasion pour nous de sacrifier à la tradition, pour présenter, à toutes et à tous, nos meilleurs vœux de nouvel An.L’ensemble du personnel du journal Aujourd’hui-Mali souhaite à notre pays, le Mali, une paix solide et durable, socle de toute stabilité en mesure de construire le développent socio-économique auquel nous aspirons tant.

ABH

UNE EQUIPE DE PASSIONNéS ENGAGéS

Aujourd’hui-Mali a un an !

Un an et déjà et un pari gagné: celui de la régularité dans la parution. En plus des défis relevés, notamment ceux de la qualité et la variété des informations. De vrais scoops généralement.

Aujourd’hui-Mali est aujourd’hui un fidèle reflet de l’actualité politique, économique, sociale, culturelle et sportive du Mali en priorité, mais aussi de l’Afrique et du monde.

Le mérite de cette jeune Rédaction, c’est d’avoir réussi à faire une publication crédible et non un journal de plus comme nous l’avons malheureusement constaté avec une floraison de nouvelles parutions. De nouveaux titres qui, hélas, n’apportent presque rien au paysage médiatique en termes de qualité et de rigueur professionnelle.

Chapeau surtout pour vos UNE qui sont de véritables chefs d’œuvre artistiques en la matière. Cela est d’une importance capitale. En effet, autant une belle vitrine pousse à visiter une boutique, autant la qualité de la UNE exhorte le lecteur à payer un journal pour le lire.

Mais, le plus difficile commence maintenant. Il s’agira de maintenir ce cap pour non seulement combler le lectorat fidélisé en une année d’existence, mais aussi et surtout élargir ce cercle de confiance avec de nouveaux lecteurs à Bamako, à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Il est aussi important de se fixer de nouveaux caps pour passer d’hebdomadaire à bihebdomadaire et pourquoi pas quotidien dans un très proche avenir.

ABH, je vous sais assez ambitieux pour relever ce défi.

Joyeux anniversaire à Aujourd’hui-Mali.

Courage car le meilleur est à venir !

Moussa BOLLY

Journaliste Free-lance