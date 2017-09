Dans l’ex-parti au pouvoir, la bataille pour la présidentielle de 2018 est annoncée rude. Un comité directeur sur la candidature est prévu alors que le parti est divisé à ce sujet.

Partisans d’une candidature interne et ceux d’un soutien en faveur d’IBK observent depuis quelques mois la veillée d’armes avant la grande confrontation. D’un autre côté, on évoque avec insistance le nom Dioncounda Traoré, même sans l’investiture du parti de l’Abeille, comme remplaçant d’IBK au cas où celui-ci ne voudrait plus rempiler.

Bref, à moins d’un an de l’élection, on constate que l’Adéma/PASJ n’affiche pas la sérénité qu’il faut en pareille circonstance dans la mesure où un autre de ses pontes, en la personne de Kalfa Sanogo, maire de Sikasso et ancien PDG de la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), est sollicité par un mouvement indépendant pour porter ses couleurs.

Encore une fois donc le cœur l’Adéma/PASJ va balancer entre IBK, Dioncounda Traoré, Kalfa Sanogo et consorts. D’où le risque d’un vivier électoral éparpillé dès le départ.

DAK