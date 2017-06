D’un constat aussi banal qu’il ne puisse l’être, il ressort que l’homosexualité de plus préoccupante pour la société est considérée par un bon nombre d’humains, comme étant sans aucun doute : «le mal du siècle ».

Qualifiée par les tenants de la médecine comme une déchéance humaine, il n’est un doute pour personne que depuis un certain temps, l’homosexualité d’une façon générale a bien gagné du terrain en Afrique et en en particulier au Mali. L’amertume est que les humains sont devenus aussi mécréants qu’ils n’ont plus aucun tabou, ni mystère même étant mis en évidence.

Du commun du mortel, Dieu, sans agir, va-t-il continuer à observer cette immoralité humaine pour laquelle les livres saints révèlent la destruction de Sodome et Gomor ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord accepter et croire en l’existence de Dieu et savoir que tôt ou tard, il punira l’immoralité.

Bien sûr que oui, faire le semblant est une chose, mais quant à l’existence du créateur de l’Univers, les Cieux et les Ténèbres, cela ne fait aucun doute. Sinon tout en croyant en la vie et en la mort, il devrait être du ressort des humains de comprendre en l’existence du Maître absolu de l’Univers. Rien qu’en croyant en la vie et en la mort, il est certain que les actes posés par les humains ne sont autres que des mépris sur soi-même.

Si d’un passé récent, les homosexuels pour des questions de dignité personnelle ou de respect pour les religions, vivaient leur vie sexuelle de façon clandestine, aujourd’hui le mauvais et amer constat, est qu’ils n’ont plus aucun gène à se montrer aux yeux du monde et sont désormais prêts sur des places publiques. Et ce qui semble paradoxal dans cet imbroglio, c’est que de nos jours, en plus de leur fâcheuse pratique, ils se permettent de réclamer ce qu’ils appellent désormais comme étant leur droit.

Alors, allons-nous donner un sens à l’humanité en accordant un droit de fait à des personnes qui devaient être bannies de la société ?

L’humanité semble tombée aussi, qu’elle ne l’a été depuis la nuit des temps. Quant à dire que des adeptes de ces pratiques malsaines se permettent de se lever et réclamer le droit de se marier entre eux ; le droit d’adopter un enfant vraiment c’est le comble. Depuis quand un homme et son pistolet peut tomber enceinte ? Quant à permettre le mariage entre des gens du même sexe, cela n’est autre chose, qu’une insulte et une honte pour l’humanité toute entière.

« Que dire de ces religieux qui se sont laissés tombés aussi bas rien que pour l’argent sale qu’ils perçoivent…quelque part ».

Jamais au monde et ce depuis la création de l’Univers par le bon Dieu, un homme n’est tombé enceinte d’un autre homme. Plus que jamais incompréhensible, nul ne doute que les agissements de ces soi-disant religieux qui se sont transformés en défenseurs de ses mécréants sont contraires à tout ce que disent le Coran et la Bible. Mais au regard des conditions actuelles de la vie, il ne faut peut-être pas les en vouloir, car, le pouvoir de l’argent domine tous même les esprits des humains.

Et le grand danger de tout çà, c’est ce pouvoir du gain facile qui semble transformer ces religieux en des ambassadeurs attitrés pour la défense de l’indéfendable. Des religieux sont allés jusqu’à soutenir des projets de lois autorisant le mariage entre deux hommes d’une part ou entre deux femmes d’autre part.

« Au regard de l’engagement de ces religieux à accompagner cette pratique malsaine, l’on peut se poser la question quand à ce que pourrait réserver l’avenir pour nos enfants ».

D’autre part et cela n’est cachée à personne, le regain de confiance de ces religieux à défendre l’indéfendable sans aucun doute, est en partie relative aux projets machiavéliques de ces dirigeants européens en manque de vrais programmes de développement et projets de société pour leurs peuples, et ils croient trouver en cette pratique malheureuse pour tromper les vigilances de leurs concitoyens.

Si les grandes civilisations ou les nations dites civilisées encouragent cette ignoble pratique sous le prétexte qu’ils entendent protéger certaines personnes aux idées démagogiques, machiavéliques ou préserver le droit de l’homme, sachons que cette pratique reste et restera tout simplement pour l’humanité une pratique malpropre et malsaine. Si ces genres de mariages sont permis dans d’autres pays qui se disent civilisés, nous africains, nous devrions reconnaître que nos croyances, nos cultures encore moins nos mœurs ne l’acceptent pas.

Amadingué Sagara