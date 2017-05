L’euphorie suscitĂ©e par l’élection Ă la prĂ©sidence française du candidat d’”En Marche”, Emmanuel Macron, va bientĂ´t s’estomper. Ceux qui voyaient en lui le messie qui met fin Ă la politique nĂ©ocoloniale de la France vont devoir bientĂ´t dĂ©chanter. Il n’est que de s’en rĂ©fĂ©rer au tollĂ© qu’il a crĂ©Ă© en France après sa condamnation de la colonisation qu’il a qualifiĂ©e de crime contre l’humanitĂ© en campagne en AlgĂ©rie pour se rendre compte que la France tient Ă ses intĂ©rĂŞts fondamentaux comme Ă la prunelle de ses yeux, quitte Ă les fermer sur les pires ignominies.

Quoique jeune et plein de bonnes intentions pour le continent africain, le président Macron est et demeure avant tout le président des Français. Autrement dit, il ne va pas mettre fin au franc CFA, instrument de domination économique par excellence pour renforcer le rayonnement français au monde. Il sera le VRP de l’expansion d’entreprises français comme Bouygues, Alstom, Orange, Vivendi… en Afrique. Il ne n’opposera pas à la recherche de mines d’uranium pour affirmer la puissance nucléaire de l’Hexagone (le blocus de Kidal découle en partie de cette quête). Il ne va surtout pas mettre fin à l’extraversion de notre agriculture, basée sur les cultures de rentes qui alimentent la détérioration des termes de l’échange, c’est-à -dire le rapport de prix bas entre les matières premières et les produits manufacturés.

Après tout, “les Etats n’ont pas d’amis, ils ont des intĂ©rĂŞts”, disait le gĂ©nĂ©ral de Gaulle, son illustre prĂ©dĂ©cesseur, fondateur de la Ve RĂ©publique, dont Macron est le huitième prĂ©sident Ă©lu. C’est assurĂ©ment Ă l’Afrique de briser ce carcan et imposer un partenariat gagnant-gagnant. Malheureusement, le bout du tunnel est loin avec des Ă©lites au pouvoir corrompues et qui se sont surtout livrĂ©es pieds et mains liĂ©s Ă l’ex-puissance colonisatrice.

DAK

