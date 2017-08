Pourquoi l’opĂ©ration Barkhane qui, de toute Ă©vidence, interdit l’accès de Kidal, “contrĂ´lĂ©e” par la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) Ă tout autre groupe armĂ©, ferme les yeux sur la prise de la ville de MĂ©naka par la CMA ?

Encore une fois l’hypocrisie saute aux yeux. Les forces françaises, supposées aider le Mali à recouvrer l’intégrité de son territoire, fractionne chaque jour notre pays. Elles ont même déroulé le tapis à la CMA à Ménaka.

A la longue, cette région aussi risque de devenir une zone très hostile à toute présence de l’Etat central. On s’achemine donc vers la création d’un nouveau no man’s land favorable à toutes sortes d’activités criminelles comme les trafics d’êtres humains, d’armes et de drogues, le pillage du sous-sol malien, le déversement de déchets toxiques.

Il est temps que les Maliens ouvrent les yeux et disent non Ă cette façon de faire de la France. On est comme absents alors que c’est l’avenir des gĂ©nĂ©rations futures qui est bradĂ© sous nos yeux. Ayons Ă l’esprit cet avertissement de Joseph Ki-Zerbo “n’an lara an sara” (si nous nous couchons, nous mourons).

DAK