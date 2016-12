Welcome! Log into your account

Il y a une semaine, ses camarades de la section de la Commune VI ont décidé de le suspendre pour 18 mois tout en demandant à la direction nationale du parti son exclusion. Des mesures de suspension de 24 mois ont été également prononcées contre ceux qui sont considérés comme les plus complices du député et qui ont présenté une liste concurrente contre le RPM aux municipales de novembre, provoquant l’échec du parti présidentiel. En attendant la réaction des bannis, des sources concurrentes prédisent leur adhésion à l’URD.

Ayant déjà maille à partir avec le parti présidentiel pour avoir été à l’origine de l’éclatement de l’affaire des engrais frelatés en 2015 et surtout pour ses charges contre le ministre du Développement rural à l’époque et présentement président du RPM, Bocari Tréta, le député élu en Commune VI, Bafotigui Diallo ne serait plus actif au sein de la formation d’IBK.

