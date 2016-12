Welcome! Log into your account

Cela prouve si besoin est encore que malgré ses dénégations, le gouvernement malien a bel et bien signé un accord de réadmission même si celui-ci reste suspendu à la ratification de l’Assemblée nationale. Qui plus est, notre Etat participe à la traque des Maliens “sans-papiers”, qui sont jugés, emprisonnés souvent dans des conditions infrahumaines avant d’être expulsés manu militari.

Dans la polémique sur la signature ou non de l’accord de réadmission entre les autorités malienne et l’Union européenne, la République de Malte vient de jeter un gros pavé dans la mare, qui contredit toutes les affirmations lénifiantes de l’Etat. Elle s’apprête en effet à expulser neuf migrants maliens, identifiés de concert avec “une mission d’identification malienne” en déplacement à Malte.

You are going to send email to