On est où là quand le gouvernement est incapable de s’indigner face aux manquements diplomatiques ? Toujours est-il que la visite aux Etats-Unis de rebelles maliens à l’invitation d’une petite ONG ne pouvait passer dans aucun Etat normal.

Le scandale est d’autant plus grand que les bandits du Nord ont été reçu à l’ONU et au Pentagone (siège du ministère US de la Défense) pour aller casser le sucre sur le dos de notre Etat, qui ne mérite aucun égard puisque incapable d’interpeller la communauté internationale et les Etats-Unis, qui ont par ailleurs refusé de parrainer l’accord de paix.

La diplomatie parallèle des rebelles est un grand désaveu pour nos pouvoirs publics, incapables de se faire entendre pour faire sanctionner les enfants gâtés de la République, conformément à l’accord de paix et aux engagements auxquels ils ont souscrit. Les mêmes reproches valent pour les organisations de la société civile, elles aussi seulement concernées par la recherche de financement de la survie de leurs animateurs. Comme quoi l’insouciance et l’amateurisme de tous conduisent forcément au refus du combat pour sauver la patrie en danger.

DAK

