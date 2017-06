Depuis un certain temps, le pouvoir et ses alliés sont obnubilés par l’idée d’un second mandat (obtenu dès le premier tour de l’élection présidentielle, aux dires un haut responsable du parti au pouvoir) pour le locataire de Koulouba. Au même moment, le peuple meurtri, à cause notamment de ces longues années au cours desquelles l’insécurité a atteint son paroxysme, se demande quand le chef de l’Etat pourra-il fouler le sol de Kidal ? Quand Kidal reviendra-t-elle dans l’ensemble national ? Faudrait-il un second mandat pour IBK pour que cela soit ?

Au journal L’Intelligent-Mali, nous sommes inquiets tant le Mali semble aller à vau-l’eau. Face aux actes criminels posés à longueur de journée par des groupuscules terroristes qui écument le nord et le centre de notre pays, l’Etat semble carrément démuni sinon désarmé. Avec comme conséquence, des dizaines de militaires tués chaque semaine et sont enterrés le plus souvent sans tambour ni trompette. Presqu’en catimini. Hélas !

Quelle solution à cette crise sécuritaire dont la gestion qui incombe avant tout aux responsables politiques qui ont été précisément élus pour gérer et stopper l’état de déliquescence dans lequel notre pays patauge depuis le sordide coup d’Etat de 2012. Où des mutins avec la bénédiction de certains alors tapis dans l’ombre ont précipité le Mali vers l’abîme dans lequel nous sommes toujours.

En tout cas, revoilà votre journal après une longue période due principalement à des difficultés à trouver des ressources humaines prêtes à mouiller le maillot aussitôt. Et ce n’est d’ailleurs toujours pas le cas. C’est dire que nous comptons sur votre indulgence mais surtout sur votre soutien pour faire en sorte que L’Intelligent-Mali soit toujours au rendez-vous de l’information plurielle, critique et constructive. Nous allons paraitre deux fois par mois sinon plus si l’actualité le commande.

Que Allah guide nos pas !

Mamadou FOFANA