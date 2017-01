Comme nous l’annoncions par anticipation, la semaine dernière, votre hebdomadaire d’informations génération, Le Témoin, a fêté son anniversaire exactement le 27 janvier dernier, une date marque, cette année, la troisième année du pacte que nous avons signé avec le lectorat malien et d’ailleurs de faire la différence par la publication d’informations crédibles et de contribuer par-là à une formation responsable de l’opinion. Il s’agit de trois années passées avec des hauts et des bas et au bout desquelles nous avons la pleine conscience d’avoir plus de faiblesses que de forces. Cette conscience est aussi une source de motivation pour nous améliorer puisque c’est un devoir de perfectionnement continue qui nous lie désormais avec ceux qui continuent de nous accepter et de nous tolérer, en dépit de ce que nous sommes : des êtres imparfaits. C’est le lieu donc de dire merci aux fidèles lecteurs, aux annonceurs et aux inlassables collaborateurs du journal qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour nous permettre d’exister. Nous leur disons à tous merci et qu’ils sachent qu’en retour ils demeureront notre raison d’exister.

La Rédaction