En se rendant à Tombouctou suite à l’attaque terroriste de lundi dernier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita donnait un signal fort à son peuple. Ce déplacement dans cette cité martyre est  également un message d’encouragement qui conforte la troupe dans sa mission de défense du territoire.

A Tombouctou, IBK a mis fin au tollé suscité par sa visite au Burkina Faso et démontré qu’il a bien à cœur les conditions de travail des FAMa et la souffrance qu’endurent les populations locales. Tout un symbole ! Le président Kéita a rendu d’abord visite aux FAMa dans le Fort Cheick Sidi Elbakaye et a visité aussi celui de la Minusma.

Ce déplacement à Tombouctou intervenait deux jours après deux attaques menées contre la mission onusienne à Tombouctou et à Douentza, le 14 août 2017. Plus qu’un réconfort, en plus de la présentation des condoléances aux familles endeuillée, le geste d’IBK donne espoir au peuple qui souhaite voir son chef souvent près de lui.

A Tombouctou, le chef de l’Etat faisait sa première visite depuis son élection d’où portée la démarche à un moment où la ville est fortement endeuillée.

DAK