La 10ème session ordinaire de la commission nationale d’établissement des listes d’aptitude, s’est tenue du 25 au 27 avril dernier au rectorat de l’USJPB. Au titre de cette année, soixante-un (61) dossiers de candidature et sept (07) réclamations formulées ont été examinés avec précautions.

Dans la matinée du mardi 25 avril dernier, la salle de conférence du Rectorat de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), a abrité la traditionnelle rencontre de la commission nationale d’établissement des listes d’aptitude (CNELA).

Pour la circonstance, madame le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, était représentée par Pr. DIARRA Abih SANOGO, non moins Conseillère Technique du département. Elle avait à ses côtés, le Président de la Commission Nationale d’Établissement des Listes d’Aptitude (CNELA), Pr Abdoul Salim CISSE, le représentant du Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), Pr Samba DIALLO, non moins Recteur de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) ainsi que plusieurs Professeurs et acteurs de l’enseignement supérieur.

Prenant la parole au nom du Recteur Moussa Djiré, le Recteur Samba Diallo, va souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Selon lui, la raison qui les réunit est d’une importance capitale pour notre système d’enseignement supérieur. Il a ensuite vivement remercié les enseignants pour leur engagement en faveur de l’amélioration de notre système d’enseignement supérieur.

Le président du CNELA Abdoul Salim, dira que c’est pour lui un honneur de présider cette importante rencontre. Selon lui, madame le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est très engagée pour la promotion de son département. Selon lui, Compte tenu des multiples défis qui assaillent note système d’enseignement supérieur, parmi lesquels les effectifs pléthoriques, l’insuffisance ou le manque d’infrastructures pédagogiques et le déficit en personnel enseignant… Cet engagement de madame le ministre, mérite d’être salué à sa juste valeur.

A l’en croire, le CNELA est sans doute l’une des solutions idéales pour pallier à l’insuffisance d’enseignants de rang magistral. « Cette année, c’est 61 dossiers et 7 réclamations qui seront traitésavec sérénité. La pérennisation de cette voie est indispensable pour la bonne marche de notre système d’enseignement supérieur. Qu’il me soit enfin permis de saluer respectueusement tous les membre de la commission d’organisation avec une mention bien spéciale pour M. Idrissa », a-t-il conclu.

La représente du ministre Pr. DIARRA Abih SANOGO, prendra la parole pour dire que madame le ministre regrette de n’avoir pas pu effectuer le déplacement, mais qu’elle est tout de même de cœur avec eux. « Par ma voie, madame le ministre souhaite que les dossiers qui vous sont soumis soit comme les sessions précédentes, traiter dans une totale transparence et avec la rigueur et le professionnalisme de tous les intervenants, afin de lui conférer la crédibilité indispensable à toute évaluation», a-t-elle évoqué. Selon elle, malgré les satisfactions des différents résultats réalisés au cours des différentes sessions antérieures, le système interne d’évaluation mérite d’être amélioré.

Il faut rappeler que la 10ème session de la Commission Nationale d’Établissement des Listes d’Aptitude (CNELA) se tient juste quelques mois après la session spéciale qui a eu à examiner cent cinquante-sept (157) dossiers de candidature des Assistants docteurs parmi lesquels, cinquante-quatre (54) enseignants ont été inscrits sur la Liste d’Aptitude en tant que Maitre-assistant.

