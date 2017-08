Le mardi 8 août soit deux jours avant l’élection du secrétaire général du comité AEEM, a eu lieu la proclamation des résultats du concours d’examen blanc de l’état-major ‘’Les Bâtisseurs’’. C’était dans le grand amphithéâtre, dans une ambiance électrique et festive. Pour la circonstance, le grand amphithéâtre à refuser du monde. La grande majorité était vêtue en bleu, symbole de l’état-major, les Bâtisseurs. Les jeunes chantaient et dansaient en grande liesse populaire. ‘’Je suis Bâtisseur par conviction et non par condition’’, scandaient-ils.

Le verdict de la 14eme édition du concours d’examen blanc organisé par l’état-major, les Bâtisseurs de la FMOS a consacré six étudiants : Oumou Tékété, 3ème avec 12,23 de moyenne, Boubacar Diarra, 2ème avec 12,37 et la première, Awa Diarra avec 12,93 de moyenne ; tous de la faculté de pharmacie.

Au niveau de la faculté de médecine et d’odontostomatologie, Doumbia Lassine, arrive 3ème avec 12,56, la seconde place a été remportée par Darline Josépha avec 13,11, Franklin Paterson, camerounais de nationalité se taille la part du lion, avec 13,30 de moyenne. La cérémonie d’encouragements s’est déroulée le mardi 8 août dans le grand amphithéâtre de la FMOS. Les candidats heureux ont exprimé leur fierté d’être hissés par le résultat du concours.

Aux jeunes lauréats, le nouveau président de l’état-major, Mahamadou Adama Diarra, a adressé un message d’encouragements pour relever les défis futurs. Et d’exprimer sa reconnaissance à la commission d’organisation de cette édition, « historique » en termes de candidats, plus d’un millier d’étudiants se sont inscrits au concours. L’objectif du concours vise à préparer les étudiants en vue du numerus clausus. Plusieurs membres et sympathisants de l’état-major se sont mobilisés pour cet évènement.

Au nom de tous les ainés, Dr Fodé Kouyaté dira que leur état-major ce caractérise de par son sérieux et son savoir-faire. ‘’L’une des valeurs cardinales de notre regroupement est l’honneur et la dignité. Je vous exhorte à les préserver avec sérénités, tout comme l’ont fait vos prédécesseurs’’, dira le Dr Kouyaté. Et de conclure en citant que ‘’l’homme n’a d’honneur et de dignité que s’il tient les promesses qu’il fait’’.

KANTAO Drissa

Portrait : qui est Awa Diarra ?

Agée de 20 ans, Awa Diarra est la première du concours d’examen blanc organisé par les Bâtisseurs avec 12,93 de moyenne, section pharmacie. En 2013, elle obtient le diplôme d’étude fondamentale (DEF) à l’école station sahel de Niono avec brio. Elle sera admise, 2eme au concours d’excellence des jeunes filles du cercle de Niono.

En 2016, elle décroche le bac, en série TSE au lycée public de kolondièba. Passionnée de science et de recherche, elle viendra s’inscrire à la faculté de médecine de pharmacie et d’odontostomatologie (FMOS), au titre de l’année universitaire 2016-2017.

Active et soucieuse du développement de son village natal, elle rejoint l’association des élèves et ressortissants du village de Soronko, cercle de Kolondieba, région de Sikasso, dont elle est originaire. Réputée digne de confiance, Awa se voit attribuer le poste de secrétaire adjointe à la trésorerie.

A la réponse par rapport à ses impressions sur le concours, elle dira que l’examen blanc des Bâtisseurs a été organisé dans les règles de l’art. ‘’Malgré que j’ai pu m’en sortir avec la première place, je pense que les sujets étaient assez costauds. Par ailleurs, cet examen blanc nous permet de nous préparer psychologiquement en vue de faire face au numerus clausus’’, a-t-elle évoqué. Et de promettre qu’elle ne va plus baisser les bras. Pour finir, elle a chaleureusement salué l’initiative des Bâtisseurs.

Awa est célibataire sans enfants, elle aime la musique malienne, notamment Nahawa Doumbia, Oumou Sangaré et Iba one.

Yahia Traoré

Portrait : qui est Franklin Paterson ?

Franklin Paterson est le premier du concours d’examen blanc organisé par les Bâtisseurs avec 13,30 de moyenne, section médecine. Il est de nationalité camerounaise. Après l’obtention de son baccalauréat au lycée Ndogheme de Douala, il s’inscrit dans une université de Douala, ou il passera quelques années.

Désirant plutôt faire carrière dans la médecine, il s’envolera pour le Mali ou il obtiendra une inscription à la faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMOS), au titre de l’année universitaire 2016-2017.

Parlant de ses impressions par rapport à l’examen blanc des Bâtisseurs, il dira, qu’il pense ce que tout le monde pense du concours d’examen blanc des Bâtisseurs. Et d’être plus précis en disant que, c’est le plus grand concours d’examen blanc organisé au niveau des deux facultés. Il avouera ensuite, qu’il est animé par sentiment de joie modéré. Car à l’en croire, le plus difficile reste à venir…

Discret et grand travailleur, Franklin est membre de l’Association des Élèves et Étudiants Camerounais au Mali (AEECAM). Il aime la lecture, le sport surtout le football.

Yahia Traoré