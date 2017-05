Chaque année le Mali à l’instar de la communauté internationale célèbre la semaine mondiale d’action pour l’éducation pour tous. Cette célébration qui remonte à l’année 2000 est une occasion pour chaque pays de dégager une stratégie pour affronter les défis qui doivent être relevés pour une éducation de qualité. Au Mali le ton de cette célébration a été donné par la COSC-EPT. C’était vendredi dernier au centre Awa Keita.

Cette semaine est célébrée au Mali dans un contexte difficile car plusieurs écoles sont fermées au centre et au nord du pays à cause de l’insécurité. C’est justement pour cette raison que le président de la Coalition des Organisations de la Société Civile pour l’Education, Modibo Diakité a souligné qu’aucun sacrifice n’est de trop quand il s’agit de donner une éducation de qualité aux enfants. ET, lui de poursuivre en dépit des rudes épreuves auxquelles le pays doit faire face la détermination des acteurs de l’éducation n’a pas décru. Dans un français simple le représentant du ministre n’a pas caché sa satisfaction devant cette initiative soucieuse des atteintes des objectifs de développement de notre système éducatif. Le représentant du Ministre de poursuivre l’ODD4 demeure d’actualité dans notre pays car a-t-il estimé la qualité des apprentissages préoccupe l’ensemble des acteurs de l’école. Pour le représentant du Ministre il est certain que la crise a beaucoup affecté la qualité de l’enseignement. Durant la semaine les acteurs de l’éducation seront sensibilisés pour l’atteinte des ODD.

Badou S. Koba