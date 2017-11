Le rang très restreint des professeurs maîtres de conférences agrégé du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) dans les sciences juridiques et politiques au Mali, s’agrandit. Après le Prof. Bakary Camara (premier agrégé et aussi premier professeur titulaire en droit du CAMES au Mali) et le prof. Bréhima Kamena (1er agrégé en droit privé), les Sciences Juridiques du Mali disposent désormais d’un troisième maître de conférences agrégé du Cames. Il se nomme Mamadou Lamine Dembélé affectueusement appelé MLD. Il vient d’être déclaré agrégé, avec la palme de major de sa section et de plus jeune maître de conférences agrégé lors de la 18ème session du concours d’agrégation en sciences juridiques, politiques, économiques et gestion du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), tenue à Yaoundé, au Cameroun, du 06 au 15 novembre 2017. A travers lui, le Mali, vient une fois de plus, briller parmi les sommités des sciences juridiques et politiques africaines.

Le succès de MLD à ce concours n’est point une surprise pour ceux qui le connaisse. Malgré son jeune âge, MLD a un cursus scolaire impressionnant doublée d’une riche carrière professionnelle.

En effet, en 2014, tout près, il décrocha son Doctorat en Droit à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal avec la Mention Très Honorable. Avant ce diplôme, il avait obtenu un Master en Droit International et Relations Internationales de l’Université Mohammed V de Rabat-Agdal, Maroc. Ce diplôme a été précédé d’un DESS en Gestion administrative du Cycle Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration Publique de Rabat, Maroc et d’une licence en Sciences Juridiques à l’Université Hassan 1er, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Settat, Maroc.Bardé de ces diplômes, il intègre le corps des enseignants de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), où il fut nommé successivement, de 2013 à 2016, Chef de la Division Coopération puis Chef du Service des relations extérieures et de la Coopération du Rectorat de ladite Université.

Sur le plan pédagogique, le tout nouvel agrégé fut Assistant détenteur de DEA, puis Assistant-Docteur, Maître-assistant à la Faculté de droit public de l’USJPB de 2010 jusqu’à son admission au concours du CAMES en novembre 2017. Il fut Chroniqueur au quotidien privé L’Indépendant, Consultant-associé au Cabinet D&D Consulting Sarl, Coordinateur-adjoint du Laboratoire d’études et de recherches en droit, décentralisation et développement local (LERDDL) de la Faculté de Droit Public de l’USJPB (depuis 2016), Membre de l’association américaine de science politique (APSA), Chercheur et trésorier du Laboratoire Association de Recherche, d’analyse du Développement et de l’Action publique locale (ANDAL).

MLD a à son actif plusieurs publications et travaux dont «Les tribunaux de province au soudan français (1903-1924): heurs et malheurs d’une justice de proximité, Revue malienne des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako (remasjupe), n°4, 2017; « L’islam et le pouvoir au Mali, du moyen-âge à nos jours : entre apothéose, marginalisation et renaissance », revue africaine de science politique et sociale (raspos), UGB, Sénegal, numéro 2- janvier-février-mars 2014…», « Rôle du droit dans les transformations d’une relation déséquilibrée : cas des relations euro-africaines du 16eme siècle à nos jours, revue africaine de science politique et sociale (raspos)… » S’y a joute « L’exploitation de l’or au soudan français (1900-1960), revue africaine de science politique et sociale (raspos), numéro 3- octobre-novembre-décembre 2014, UGB, Sénégal.

Cette 18ème session du CAMES, a vu le Mali battre son record avec deux candidats admis sur trois présentés. Ledit concours a mis en rivalité, 10 pays, 24 Universités et 104 prétendants dont 41 seulement ont pu décrocher le titre rêvé ! Félicitation à MLD et bon vent pour la transmission de votre savoir aux milliers d’étudiants.

H.B. F

