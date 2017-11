Commencé le lundi 6 novembre, la cérémonie de clôture du 18ème concours d’agrégation en science juridiques, politiques économiques et de gestions (SJPEG) a eu lieu le mercredi 15 novembre dernier au Palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Ladite cérémonie était présidée par le Professeur Jacques FAME NDONGO, Ministre de l’enseignement supérieur du Cameroun et non moins Président en exercice du Conseil des ministres du CAMES. Le taux de réussite global a été de 39, 81 %. Toute chose qui prouve à suffisance que seuls les plus méritants ont pu être admissibles…

Pour ce qui concerne notre compatriote, Dr Mamadou Lamine Dembélé, il a validé en tant que major son ticket d’entrée dans la cour des grands. Il devient désormais le troisième et le plus jeune malien à avoir atteint le niveau de maître de conférences agrégé du CAMES dans notre pays.

L’accession au grade de maître de conférences agrégé du CAMES n’est pas un jeu de hasard. En effet, les candidats sont soumis à des épreuves de travaux (présentation et discussions sur la thèse et deux articles scientifiques publiés) qui aboutissent à la sous-admissibilité, l’épreuve du commentaire de texte ou de documents (spécialité) qui aboutit à l’admissibilité et l’épreuve de leçon (spécialité) théorique qui aboutit à l’admission définitive.

Mamadou Lamine Dembélé, major et seul admis en section ‘’histoire du droit et des institutions’’

Admis dans le cercle très restreint des maîtres de conférences agrégés du CAMES dans la filière histoire du droit et des institutions, le Professeur Dembélé aura à combler un grand vide dans son domaine pour le Mali et pour l’Afrique.

Aux dires de ceux qui connaissent bien l’homme, malgré son jeune âge, il a un cursus scolaire et universitaire impressionnant doublée d’une riche carrière professionnelle. Après avoir décroché un Master en Droit et Relations Internationales à l’Université Mohammed V de Rabat-Agdal, Maroc. Il s’envolera pour son doctorat qu’il obtiendra avec une mention très honorable en 2014, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal.

Cuirassé d’autant de diplômes, il intégrera l’enseignement supérieur et la recherche scientifique auprès de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), où il occupera de 2013 à 2016 le poste de Chef de la Division Coopération ensuite Chef du Service des relations extérieures et de la Coopération de l’USJPB.

Grand connaisseur du droit et de l’actualité politique, M. Dembélé est affilié à plusieurs associations. Consultant associé au Cabinet D & D Consulting SARL, Coordinateur adjoint du Laboratoire d’études et de recherches en droit, décentralisation et développement local (LERDDL) de la Faculté de Droit Public de l’USJPB (depuis 2016), Membre de l’association américaine de sciences politiques (APSA), Chercheur et trésorier du Laboratoire de l’Association de Recherche, d’analyse du Développement et de l’Action publique locale (ANDAL). Il fut également chroniqueur au journal quotidien l’Indépendant.

Pour ce qui concerne les publications et les travaux du plus jeune maître de conférences agrégé malien, il y a entre autres : « Les tribunaux de province au soudan français (1903-1924) : heurs et malheurs d’une justice de proximité, Revue malienne des sciences juridiques, politiques et économiques de Bamako (remasjupe), n° 4, 2017 ; « L’islam et le pouvoir au Mali, du moyen âge à nos jours : entre apothéose, marginalisation et renaissance » ; revue africaine de sciences politiques et sociales (raspos), UGB, Sénégal, numéro 2- janvier-février-mars 2014… » ; « Rôle du droit dans les transformations d’une relation déséquilibrée : cas des relations euro-africaines du 16eme siècle à nos jours, revue africaine de sciences politiques et sociales (raspos) » S’y ajoute « L’exploitation de l’or au soudan français (1900-1960), revue africaine de sciences politiques et sociales (raspos), numéro 3- octobre-novembre-décembre 2014, UGB, Sénégal.

Il convient de rappeler que la réussite du Professeur Dembélé qui mérite la salutation du peuple malien intervient après celui du Professeur Bakary Camara qui depuis en juillet 2017 est passé au grade de professeur titulaire en droit du CAMES (le seul au Mali) et celui du Professeur Bréhima Kamena.

Mamadou Lamine Dembélé est enseignant chercheur dans l’âme et dans la peau. Qui a encore un long chemin à parcourir. Bon vent Professeur Dembélé et félicitations pour les loyaux et exaltants services rendus à la nation.

CAMES : Le Secrétaire Général plaide la cause de la candidature des jeunes aux Concours d’agrégation du CAMES Partant du constat que « les meilleurs résultats du Concours, soit 51,85 %, ont été engrangés par les candidats de la tranche d’âge de 31 à 41 ans », le Pr Bertrand MBATCHI plaide pour les candidatures des jeunes aux Concours d’agrégation du CAMES. « Les résultats du Concours d’agrégation en SJPEG présentent des similitudes apparentes avec ceux du Concours d’agrégation en médecine. Ils suggèrent qu’il est possible d’améliorer le taux de réussite, en misant davantage sur les candidatures des jeunes enseignants-chercheurs et chercheurs », a dit le Secrétaire Général du CAMES. Et d’ajouter : « L’incitation de la candidature des jeunes aux concours d’agrégation du CAMES aurait aussi comme corollaire de favoriser l’émergence des talents qui closent habituellement dans la tranche d’âge de 31 à 41 ans et non plus tard puis s’expriment par la suite plus longtemps, au service de la communauté ». Somme toute, donner l’occasion à de jeunes enseignants-chercheurs et chercheurs d’accéder tôt au grade de Maître de conférences agrégé du CAMES est un pari à gagner, au bénéfice de la recherche et de l’enseignement universitaires dans notre espace. L’idée est lancée par le Secrétariat général du CAMES, il revient à toutes les parties concernées de jouer sans arrières pensés leurs partitions pour une Afrique qui avance et gagne.

