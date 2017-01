Ouagadougou, capitale du pays des hommes intègres a abrité les 28 et 30 novembre 2016, le 31ème Colloque sur la Reconnaissance et l’Equivalence des Diplômes. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs Universités d’Afrique dont notre pays qui était valablement représenté par l’Institut Supérieur de Technologies Appliquées (Technolab ISTA). Comme le dit un adage de chez nous : « la réussite est au bout de l’effort ».

Cette reconnaissance des diplômes professionnels de l’établissement par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (C.A.M.E.S) certifie la qualité et la persévérance des efforts consentis par le Corps Professoral, la Direction et les Partenaires de l’Université.

Depuis plusieurs années, la qualité de l’enseignement universitaire du Mali ne répondait plus aux normes internationales, c’est grâce à l’Institut Supérieur de Technologies Appliquées que notre pays réapparait sérieusement sur la scène internationale.

Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) confirme ainsi une fois de plus le leadership de l’Institut sur le plan national et international.

L’espoir est donc permis pour le renforcement des capacités et de la qualité des prestations de l’administration malienne, un souci majeur des administrés et les autorités maliennes.

Aujourd’hui, la direction est à pied d’œuvres pour apporter d’autres innovations à travers l’élargissement des filières enseignées de l’Institut.

L’établissement a fait danser le Mali dans la cour des grands intellectuels. Les autorités maliennes ne diront pas le contraire d’autant plus que les hommes et les femmes qui occupent de hautes fonctions dans l’administration maliennes sont des fruits de Technolab.

Aucun pays ne peut se prétendre au développement sans un système éducatif performant et qualifié, et cette performance est enseignée à l’Institut Supérieur de Technologies Appliquées (Technolab ISTA). Cet établissement, qui n’a mélangé aucun effort pour la formation des cadres maliens, mérite une considération de la part des autorités du Mali.

En plus de l’avis favorable du C.A.M.ES sur les diplômes (Licence professionnelle et le Master Professionnel), l’Institut est détenteur de plusieurs distinctions honorifiques nationales et internationales à savoir :

Le Prix International BID Quality Crown (IQC) obtenu à London en 2012 ;

European Award for Best Patrices » 2013 Vienne en Autrice ;

“Star Award for Quality and Leadership” Vienne au même 2013

“Prix Top Ten en 2014 des cent Entreprises les plus dynamiques de l’Economie Malienne (ECO. Fie Dakar) édition 2014 ;

Lauréat des Prix CISCO International AcadmyGrothAward en 2015 et la BID QualitySurmmitAward en Mai 2016 a New York.

Y. MARIKO