L’institut des Sciences Politiques, Relations Internationales et Communications (ISPRIC), a lancé le mardi 19 décembre 2017, la 3ème édition de sa Semaine Scientifique, Culturelle et Sportive. La cérémonie inaugurale de cette 3ème édition s’est déroulée dans l’enceinte de l’ISPRIC sur la colline du savoir contiguë à l’Hôtel Olympe, sous le haut parrainage de M. Francis Saudubray. C’était en présence du Directeur général de l’ISPRIC, Dr Mohamed Gakou, du président de la Commission scientifique, Kalilou Sidibé, de plusieurs personnalités du monde de l’éducation, du corps professoral, des étudiants.

Chaque année les responsables d’ISPRIC organisent une semaine scientifique, culturelle et sportive, pour réfléchir et faire des analyser sur les questions d’actualité, afin de trouver des pistes de solution. Pour l’édition 2017, la Semaine scientifique, culturelle et sportive de l’ISPRIC, se tient les 19, 20 et 21 dans les locaux dudit Institut sous le thème central « Migration et Développement ». Plusieurs activités sont au programme. Il s’agit des sous thèmes tels que « droit et migration » ; « migration et politique » qui seront développés par des experts, spécialistes et les pratiquants de la question des migrants à travers des panels.

Hard Week 2017 de l’ISPRIC, marquera également par des activités culturelles, artistiques et sportives par les étudiants de l’Institut, de vernissage, ainsi que des plantations.

Devant un parterre d’étudiants et les invités de marque, le DG de l’ISPRIC, a vivement salué et remercié M. Francis Saudubray d’avoir accepté de parrainer cette 3ème édition du Hard Week 2017. Selon Mohamed Gakou, l’organisation de cette semaine, 3ème du genre est de créer un cadre d’échanges entre les experts, spécialistes, pratiquants et étudiants pour réfléchir et analyser sur les questions d’actualité, afin de prévenir des solutions au-delà de toute situation avec beaucoup de science, pour que les sociétés puissent s’en expirer et lever le goulot d’étranglement qui freine le développement.

Par ailleurs, M. Gakou, s’est très satisfait des résultats obtenus par les précédentes semaines scientifiques, culturelles et sportives. « Nous voulons encore faire mieux pour cette 3ème édition », a souhaité M. Gakou, avant de déclarer que les thèmes choisis coïncident tout le temps avec les maux qui minent nos sociétés et que nous proposons chaque fois des solutions en fonction des réflexions scientifiques issues des différentes expertises par des panelistes.

Défilé du mode, sketch, prestations ont été d’autres temps forts de la cérémonie inaugurale de Hard Week d’ISPRIC.

