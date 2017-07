A l’occasion de la 9ème édition du concours d’excellence de l’Association pour le Développement de Sangarébougou (AJDS), Djibril KANOUTE de la 9ème Année de l’école Hogon et Maimouna KAMISSOKO de la 6ème Année de l’école privée Soukabe furent primés.

Fidèle à ses engagements, l’AJDS a procédé à la remise de prix aux lauréats de son traditionnel Concours d’Excellence ce dimanche 2 juillet 2017 sur le terrain Yokobeté de Sangarebougou, c’était en présence des autorités Communales, éducatives, coutumières ainsi que des lauréats et leurs proches.

Après avoir planté le décor de la cérémonie, le jeune modérateur, Modibo DIALLO dit Van, va tout d’abord inviter le Président de l’AJDS en l’occurrence M. Youssouf KEITA pour son discours. ‘’La plus puissante des armes aux monde demeure l’éducation’’, introduira ce dernier avec fierté. Et de cité à titre d’exemple le célèbre Nelson Rolishasha MANDELA. Il a ensuite exhorter les parents d’élèves et les autorités en charge de l’éducation a une forte implication pour la bonne éducation des élèves de la Commune de Sangarebougou en particulier et de tous les Maliens en général.

Le Président de l’AJDS évoquera avec regret qu’il est grand temps que les autorités du pays s’ouvrent à l’AJDS afin de l’apporter ne serait-ce que des soutiens logistiques pour les permettent de mieux s’occuper des élèves. Car, dira-t-il, nous voilà a la 9ème édition du Concours d’Excellence impliquant toutes les écoles publiques et privées de la Commune rurale de Sangarebougou dans le seul but de promouvoir l’excellence. ‘’Mais malheureusement on a toujours tapé à la porte des autorités éducatives du pays sans succès’’, a-t-il dénoncé. Pour finir il n’a pas manqué de remercier les partenaires comme : La mairie, Afrik Poll, JCI Bamako Ciwara, le CAP de Sangarebougou, les Autorités Coutumières, Motostore Mali, la NBB, les Entreprises SOPODIVA et ‘’Un Livre 2 mains’’ qui n’ont ménagé aucun effort pour la réalisation harmonieuse de cette 9ème édition.

A leurs tours Mademoiselle Eré TOURE et Madame OUATTARA Fatoumata KEITA respectivement présidente de la Commission d’Organisation et Marraine de la 9ème édition ont abondé dans le même sens, en exhortant les parents à s’impliquer davantage dans le suivi des enfants à l’école et à la maison. Elles ont également invité les enfants à travailler avec beaucoup de sérieux et de courage, pour elles, cela est l’assurance d’un futur meilleur et rendrait leurs parents fiers d’eux. Elles conclurent en mettant l’accent sur les dangers du mariage précoce tout en plaidant pour la cause des filles, qui, estiment-elles n’ont pas les même chances que les jeunes garçons. l’un des plus grands problèmes des habitants de Sangarebougou demeure le problème d’accès à l’eau potable, ajoutent-elles.

Au nom de M. Kassim SIDIBE, Maire de la Commune de Sangarebougou, M. Souleymane FRANTAO a gracieusement remercié l’initiative de de l’AJDS avant d’encourage ses membres à s’appliquer davantage pour la recherche d’autres partenaires dans le travail patriote, intègre qu’ils font pour la patrie. Juste après les discours place à la remise d’attestations de participation au concours suivi par la remise des prix d’excellences aux différents lauréats du concours 2017.

Pour la catégorie 6ème Année, le 3ème prix a été offert à Siraba KONE de l’école privée Nassin DIOURTE, le 2ème prix à Oumou Balla dit Moussa TRAORE de l’école privée Aissata BALLO et le 1er prix fut désigné à Maimouna KAMISSOKO de l’école privée Soukabe.

Au niveau de la 9ème Année Aminata SOUNTOURA de l’école privée Espoir a reçu le 3ème prix, Fatoumata R TOGOLA de l’école privé la Solidarité fut 2ème et Djibril KANOUTE de l’école privée le Hogon remporta le 1er prix de l’édition de cette année.

A noté qu’un prix spécial dénommé prix feu Mamadou COULIBALY EX-Maire de Sangarebougou constitué de 3 dictionnaires est revenu à l’école privée Nassin DIOURTE, la meilleure école de la 9ème édition.

Vivement les prochaines éditions !

Dognoumé DIARRA