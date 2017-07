C’est sous très haute tension lundi dernier que le nouveau Secrétaire général du comité AEEM de l’IUG a été ‘’élu’’. Il se nomme Sibiry Diarra. Il avait la bénédiction du S.G. national, Willy, et est donc parvenu à ‘’battre’’ son challenger surnommé ‘’FARO’’. Sibiry Diarra succède à Youssouf Coulibaly (alias Général Youssoupha). Ce dernier n’était plus officiellement étudiant de l’IUG puisqu’il avait ‘’théoriquement ‘’ terminé. Il se murmure d’ailleurs à son sujet qu’il aurait obtenu son attestation sans remplir toutes les formalités académiques. Allez savoir ! Général Youssoupha avait en tout cas de bonnes raisons de perdurer à son poste, car être S.G. de l’AEEM, de surcroît à l’IUG, c’est mieux que de croupir dans de nombreux bureaux. Le loyer des kiosques, les parkings, les avantages accordés par le CENOU et l’établissement d’accueil, c’est quelque chose. Ce sont des millions à gérer chaque mois ; et c’est un Etat ‘’responsable’’ qui cautionne cette dictature des étudiants, souvent mieux considérés que les professeurs qui les enseignent. Certaines facultés seraient parvenues à mettre fin à la dictature de l’AEEM, souvent avec l’implication de la majorité des étudiants qui ne se reconnaissent pas dans l’association et qui ne cherchent qu’à se former. « Y en a marre de l’AEEM » disent-ils, faisant preuve de plus de responsabilité que leurs pères politiques ou de l’administration de l’enseignement supérieur.

Sous haute tension

Comme toujours, l’élection du nouveau S.G. ne s’est pas passée sans accrocs. Malgré la présence musclée des policiers, au moins un coup de feu a été tiré. Des policiers ont visé son auteur avec du gaz lacrymogène, mais sans résultat. Des témoins indiquent qu’il ne devrait pas être un étudiant de l’IUG. Dans tous les cas, l’IUG (avec la FSJP, dit-on) est devenu un centre névralgique de l’AEEM où il n’est pas rare d’entendre des coups de feu. Cela se comprend aisément : là où il y a l’argent, il y a des convoitises, des tensions, et tout ce qui va avec…comme des armes à feu ou des armes blanches qui sont monnaie courante à l’IUG.

A .Maki