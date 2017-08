Les maliens dans leur ensemble ont salué le courage et la transparence du Gouvernement à travers la décision du Ministre de l’Education Nationale Mohamed Ag Erlaf, de rectifier le tir suite au cafouillage volontairement créé à l’Académie d’Enseignement de Koulikoro. En effet, le traitement des résultats du baccalauréat a été sciemment saboté par rancœur et dépit personnel. Là où certains se seraient juste contentés d’étouffer l’affaire, le Ministre Ag Erlaf s’est assumé pour imposer la transparence et faire justice à ceux qui en avaient droit. C’est un cas qui mérite d’être salué à juste titre quand on sait que la réputation de notre système éducatif est entachée de beaucoup discrédit. Dommage à ceux qui avaient fêté leur admission et surtout félicitations aux 271 méritants qui n’ont pas subi les agissements malsains d’agents qui pensaient ainsi compenser leur rancune personnelle en se vengeant sur l’école et sur les bacheliers. Dans les couloirs du ministère de l’Education Nationale, on est déterminé à assainir et contribuer ainsi à la revalorisation de notre école. En tout cas, cette décision du Ministre de l’Education démontre à souhait, la volonté du Gouvernement d’être ferme dans la voie de la lutte contre la fraude et la tricherie à l’école. C’est tout en son honneur dans une école travestie par les grèves anarchiques et les pratiques peu orthodoxes de beaucoup de ses acteurs. Encore que l’administration Scolaire chargée de cet assainissement balaie devant sa propre porte et accepte conformément à la volonté des plus hautes autorités de se conformer elle-même aux règles de transparences qui s’imposent à tous.C’est une première dans l’histoire dans l’organisation des examens de fin d’année dans notre pays qu’un chronogramme soit établi pour la proclamation des résultats. Pour ternir l’image du Ministre Mohamed Ag Erlaf des personnes de mauvaise foi ont tenté par des actes malsains. Peine perdu parce que la clairvoyance et la sagesse du premier responsable du Département auront prévalu. Honte à eux, malheur eux d’avoir tenté une telle bassesse.

Awa Camara