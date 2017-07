Le jeudi 28 juin 2017 s’est tenue la finale du concours de lecture de l’école la Solidarité de Sangarébou, cercle de Kati appelé « LIRE POUR S’INSPIRER » en présence du chef de village de Sangarébougou et des dizaines de parents d’élèves. Ledit concours est un projet mis en œuvre par Madame Camara Goundo DIAKITE, bénéficiaire du programme SUSI de l’ambassade des Etats Unis d’Amérique au Mali.

Ce programme américain consiste à former des jeunes africains dans les domaines du leadership et du volontariat en vue du développement de notre continent.

L’objectif du projet (concours) : est d’aider les élèves à avoir un niveau pouvant leur permettre d’être utile pour la patrie, leur faciliter l’apprentissage des leçons. Car Mandela nous apprend qu’une Nation qui lit, est une Nation qui gagne.

En 2015, Madame Camara a bénéficié du programme avec quatre autres jeunes maliens en plus des 15 autres jeunes de la Côte d’Ivoire, Zambie et du Soudan, ce qui fait au total vingt jeunes africains. A la fin de leur formation,ils montent des petits projets dont le financement ne dépassent pas 750 dollars américains. Cependant tous les bénéficiaires de la formation n’ont pas eu le financement. Seulement quelques-uns. Elle a été la seule parmi les cinq maliens à avoir le financement. Le caractère bénévole a amené le budget à 723 euros.

« LIRE POUR S’INSPIRER », le nom du projet. Elle a choisi l’école la solidarité en bon voisinage pour y mettre en œuvre ledit projet et l’école n’a pas fait d’objection. On a choisi 50 élèves de ladite école pour participer au concours. Le choix du titre n’est pas du hasard. Etant apprenant Madame DIAKITE a lit un livre où un élève a abandonné les études à cause de la pauvreté de ses parents dans un pays atteint par la famine. L’élève a eu comme alternative à son malheur, la fréquentation de la bibliothèque pour y lire des livres surtout scientifiques afin de ne pas perdre le fil de l’apprentissage. A la suite de cette fréquentation, l’élève a pu fabriquer un appareil éolien qui a servi son village en électricité. Donc la lecture lui a permis de s’inspirer jusqu’à devenir utile pour sa communauté comme s’il n’avait pas été empêché d’étudier par la pauvreté, narre l’initiatrice. Elle a travaillé avec des volontaires dont Youssouf KEÏTA, en tant qu’encadreurs.

Ce dernier a rapporté les mécanismes mis en place pour la mise en œuvre des activités. Selon lui, après la sollicitation de la promotrice du projet, ils ont organisé les élèves des troisième (3ème ) et quatrième (4ème) année en raison de vingt-cinq par classe en leur donnant des cours en rapport avec la thématique du concours chaque mercredi et jeudi soir de janvier à juin 2017. Parmi les cinquante recrus, dix finalistes ont fait des prestations de lecture devant un jury. Et cinq lauréats sont retenus

Les participants ont eu chacun des cadeaux composés de fournitures scolaires mais les cinq premiers ont eu chacun de gros lots (cahiers, sacs, compas, livres). Ils sont 5ème Mamadou FOFANA, Bourama Koné, 4ème année, Sirima KANE, 3eme année, Oumou KQNE, 2eme année et Nana MANGUINE,1ere année. Les initiateurs ainsi que les responsables scolaires ont souhaité la pérennisation du projet.

