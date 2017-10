En prélude à la rentrée scolaire 2017-2018, l’Académie d’enseignement (AE) de Bamako rive gauche a tenu, le lundi 2 octobre dans ses locaux, sa toute première assemblée générale de l’année scolaire. Les travaux étaient dirigés par la directrice de l’Académie, Koné Rakiatou Dia, en présence du chef de Division communication, administration, finance (Dcaf), Dianégué Diarra et l’ensemble du personnel.

‘entrée de jeu, la directrice de l’Académie a souhaité ses meilleurs vœux pour la fête de Tabaski. Avant d’appeler les uns et les autres à cultiver l’esprit de pardon, les vertus de tolérance et la franche collaboration. Elle a saisi l’occasion pour remercier tout le personnel de l’Académie pour le sacrifice et le dévouement consentis lors du déroulement des examens de fin d’année. “Nous remercions tous les chefs de division, les chefs de section et l’ensemble des agents de l’AE pour le bon déroulement des examens, ainsi que les résultats honorables obtenus. Aussi, les examens de fin d’année se sont déroulés sans le moindre problème”, a ajouté Mme Koné.

Et de rappeler les avantages d’un travail en groupe, en exhortant l’implication de tout le personnel pour la réussite des activités administratives et pédagogiques de l’Académie. Aussi, elle a appelé au respect de la hiérarchie et à la cohésion au sein des différentes divisions. À l’en croire, pour la bonne marche de l’administration, il faut instaurer une bonne politique de communication entre les différents départements de l’Académie. “Nous devons éviter de garder les informations au sein des divisions et sections. Toutes les initiatives dans le respect des textes sont les bienvenues afin de sortir de la routine”, a-t-elle proposé.

Dans son réquisitoire, la Directrice a dénoncé l’absentéisme et le retard constaté au sein de l’Académie. “Personnellement, à l’issue des visites inopinées que j’ai effectuées dans quelques divisions et sections, j’ai constaté plusieurs absences. Donc, je vous exhorte à plus de ponctualité et d’assiduité dans le travail. Désormais, j’invite les uns et les autres à demander toujours la permission avant de s’absenter. Cela permettra de connaitre la position de chaque agent ainsi que les raisons de son absence “, a-t-elle martelé.

Pour finir, elle a invité l’ensemble du personnel au respect strict des textes et règlements de l’académie afin de s’assurer de la bonne marche du service et de l’effectivité des tâches confiées.

Boubacar PAÏTAO