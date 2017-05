Une semaine après la fin de sa grève illimitée suite à un accord avec le gouvernement, le Comité Exécutif National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (CEN-SNESUP) a tenu le samedi 27 mai dernier, une Assemblée Générale unitaire dans l’amphithéâtre de la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (ex ENA). Une assemblée marquée par plusieurs recommandations dont le départ du Doyen de la Faculté des Sciences Economiques (FSEG), Ousmane Papa Kanté pour comportements anti-pédagogiques.

Cette assemblée était placée sous la présidence du Secrétaire Général du SNESUP, Dr Abdou Mallé entouré de plusieurs membres de son bureau.

Selon Dr Abdou Mallé, cette assemblée avait pour but de faire le compte rendu des négociations du 18 mai ayant abouti à la fin de la grève illimitée que le SNESUP avait décrétée le 4 avril dernier,portant sur sept (7) points de revendication. Il s’agit de la signature immédiate du rapport de la commission tripartite déposé le 31 janvier 2017 et l’application immédiate de la grille plafond 3000 et plancher 1368 au personnel enseignant de l’enseignement supérieur et aux chercheurs (1), l’intégration immédiate dans la fonction publique des travailleurs contractuels payés sur les budgets autonomes des structures de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (2), l’adoption immédiate du nouveau statut « Enseignant-Chercheur » avec les 4 fonctions (Assistant/Attaché de recherche, Maitre-Assistant/chargé de recherche, Maitre de Conférences/Maitre de Recherche, Professeur/Directeur de Recherche), les charges horaires actuelles en semestre et la transposition des assistants/Attachés de recherche Docteurs dans le Corps des Maitres-Assistants/Chargés de recherche (3), la nomination immédiate des agents fonctionnaires de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique omis de la hiérarchisation du 16 juin 2015 et la capitalisation des publications des chercheurs de l’IER recrutés en 2008 pour leur transposition (4), le rétablissement immédiat et effectif du Fonds «Études et Recherche » conformément au protocole d’accord du 13 mai 2016 (5), le payement immédiat des arriérés d’heures supplémentaires de 2013-2014-2014-2015 aux enseignants de l’IUG (6) et l’éradication totale de la violence dans l’espace scolaire et universitaire ( 7).

Au cours de cette assemblée, le Secrétaire Général et son bureau ont expliqué aux militants, le contenu de l’accord du 18 mai portant sur la satisfaction de leurs points de revendication.

Au 1er point expliquent-ils, le gouvernement qui a reconnu la légitimité de la revendication de la grille plafond de 3000 par le syndicat, a signalé des contraintes budgétaires. Mais il a fait des propositions à effet immédiat dont une grille plancher de 640 et plafond de 1400 applicable au mois de juin 2017 et une grille plancher de 660 et de 1460 à compter du 1er janvier 2018. Une proposition acceptée par le syndicat car disent-ils, la grille plancher de 640 et de 1460 fait une augmentation globale de 21% avec 108 points d’indice plancher et 250 points d’indice plafond. Ce qui fait une augmentation de 43.000FCFA à 100.000 FCFA de salaire brut avec 400FCFA comme valeur indiciaire. Pour la grille plancher 640 et plafond 1400 applicable en juin 2017, elle fait une augmentation de 35.200FCFA et de 76.000FCFA.

Bientôt une augmentation générale des salaires

En outre, indique le SNESUP, le gouvernement a fait savoir que ces propositions interviennent en attendant la révision de la politique salariale au Mali dont les travaux démarreront en juillet 2017. Laquelle conduira à une augmentation générale des salaires pour l’ensemble des travailleurs.

Au niveau du 2ème point de revendication précisent les syndicalistes, le gouvernement s’est engagé à intégrer les 502 dossiers des contractuels transmis par le syndicat et qui seront soumis à un test de recrutement au mois d’août 2017. Le syndicat a demandé de faire partie de la commission de traitement des dossiers.

S’agissant du point 3, le syndicat a souligné l’adoption immédiate par le gouvernement du nouveau statut « Enseignant-Chercheur » à travers l’adoption par l’Assemblée Nationale à la session d’octobre prochaine d’un projet de loi dans ce sens mais sous réserve de la prise en compte des observations du SNESUP.

Pour le point 4, les syndicalistes ont indiqué qu’ils ont insisté sur la diligence de la signature des arrêtés de nomination des agents concernés, les omis de la hiérarchisation et la capitalisation des publications avec effet à compter du 16 juin 2015. Toute chose que le gouvernement a acceptée.

Quant au rétablissement immédiat et effectif du Fonds « Études et Recherche » conformément au protocole d’accord du 13 mai 2016 (5), le bureau du SNESUP a fait savoir que le gouvernement s’est engagé à rétablir plutôt la ligne budgétaire « Etudes et recherche » dans un court délai afin que les doctorants des Grandes Ecoles puissent continuer avec leurs thèses.

Les deux (2) derniers points ont également été acceptés par le gouvernement. Il s’agit du payement des heures supplémentaires de l’IUG.

S’agissant de l’éradication de la violence dans l’espace universitaire précisent les syndicalistes, le gouvernement et le SNESUP ont convenu d’organiser dans les jours à venir, les états généraux sur la sécurité dans l’espace scolaire et universitaire.

L’Assemblée Générale a pris fin par des recommandations fortes notamment le suivi du protocole d’accord des négociations pour son application intégrale, le renouvellement du comité exécutif du SNESUP et le dépôt d’un préavis de grève pour demander le départ du Doyen de la FSEG, Ousmane Papa Kanté pour des comportements anti-pédagogiques pendant la grève du SNESUP.

M.D