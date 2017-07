Le mercredi 19 juillet 2017, les rĂ©sultats du baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technique, session 2017, ont Ă©tĂ© proclamĂ©s sur toute l’étendue du territoire national. Sur 115 317 inscrits au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral et technique, 101 599 candidats ont composĂ© dont 33 160 dĂ©clarĂ©s admis. Soit un taux de rĂ©ussite de 32,64%, contre 24,28% l’an dernier. Donc, une nette progression de 8,36%.

Tenu en juin 2017, le baccalauréat malien a livré ses résultats ce mercredi sans grande surprise. Sur 115 317 inscrits au baccalauréat général et technique, 101 599 candidats ont composé et 33 160 ont été déclarés admis. Soit un taux de réussite de 32,64% contre 24, 28% en 2016. Donc, une nette progression de 8,36%.

Notons que le taux d’admission au baccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral est de 32,20% en 2017 contre 24, 30% contre en 2016. Le bac technique est de 49,36% contre 23,74%  en 2016, soit une hausse de 25,62%.

Faut-il le rappeler, depuis 2012, d’annĂ©e en annĂ©e, nous assistons Ă une lĂ©gĂšre augmentation du taux de rĂ©ussite au baccalaurĂ©at. Nous sommes ainsi passĂ©s de 12,36% en 2012 Ă 17,99% en 2015 et 24, 28% l’annĂ©e derniĂšre pour se retrouver Ă 32,64 cette annĂ©e.

Classement des pÎles de correction par ordre décroissant au bac général

Quand on prend le soin de classer les 10 pĂŽles de correction, on se rend compte que c’est Bassiknou, en Mauritanie, pour les candidats rĂ©fugiĂ©s,  qui arrive en tĂȘte avec 66,11%, suivi des pĂŽles de Tombouctou avec 45,60% ; de Gao avec 35,05% et de la Rive Droite de Bamako avec 34,53%. SĂ©gou se classe 5Ăšme avec un taux de rĂ©ussite de 34,33%, suivi de Bamako Rive gauche qui enregistre 33,08%. Kayes et Sikasso ont respectivement 30,87% et 30,51%, suivis de Koulikoro avec 29,43%. Le PĂŽle de correction de Mopti occupe la queue du classement en se contentant de 23,99%.

Du cĂŽtĂ© du ministĂšre de l’Education nationale, le Directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation rassure que ce taux de rĂ©ussite reflĂšte le niveau rĂ©el de nos candidats et qu’il n’y a pas eu de repĂȘchage, comme certains peuvent l’imaginer. Avant de prĂ©ciser que tous les admis ont une moyenne supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10. Et d’indiquer que l’Etat malien ne peut pas s’offrir le luxe de repĂȘcher les candidats. Car, argumentent-ils, aprĂšs l’harmonisation des dates des examens dans l’espace Uemoa, on s’achemine vers une harmonisation des Ă©preuves. Donc, il est impĂ©rieux de prĂ©parer les enfants Ă cette expĂ©rience. Afin que nous ne soyons pas surpris par des taux de rĂ©ussite humiliants, qui dĂ©crĂ©dibiliseront nos diplĂŽmes.

Oumar KONATE