La proclamation des résultats du baccalauréat, session de juin 2017, s’est effectuée en deux temps dans la région de Koulikoro. A l’origine du mal : des anomalies graves commises par le secrétariat du pôle de correction de Koulikoro qui regroupe les académies d’enseignement de Dioïla, Kati et Koulikoro. Les conséquences sont assommantes qui infligent à certains élèves et parents d’élèves les pires peines du monde. En effet, certains candidats déclarés admis à la proclamation des premiers résultats, le 19 juillet 2017, ont été recalés lors de la deuxième proclamation des résultats le mercredi dernier. Par contre, des ajournés du 19 juillet sont propulsés dans le bonheur. Une gravissime situation qui entache la crédibilité des examens scolaires au Mali et qui doit en appeler à des sanctions.

Certes, il fallait bien corriger l’erreur qui ne saurait être aucunement digne de notre système éducatif. Mais ce geste bien que salvateur n’enlève en rien la gravité de la bourde commise. La réclamation de la tête du directeur de l’Académie par les parents d’élèves de Koulikoro en dit long sur leur déconvenue.

Le pire a été évité de justesse par le ministère de l’Education nationale qui, suite à de nombreuses plaintes de parents de beaucoup d’élèves (mystérieusement) non admis, a dépêché une mission à Koulikoro pour procéder aux contrôles et vérifications nécessaires. A l’issue de ces travaux, la mission a constaté l’omission des moyennes annuelles de plusieurs candidats réguliers, le manque de vérification des notes après la saisie et de nombreuses erreurs de saisie. Des notes de certains candidats avaient été attribuées à d’autres. Du jamais vu au Mali ! Au finish, selon le communiqué du département de l’Education nationale, la situation définitive des résultats du pôle de correction de Koulikoro présente 5 989 candidats admis au lieu de 5 742:

En Série Terminale Arts et Lettres (TAL) et en Série Terminale Langues et Littérature (TTL), il n’y a pas de changement.

En Série Terminale Sciences Exactes (TSE) : 249 au lieu de 247 sont déclarés admis ; 125 élèves déclarés admis le 19 juillet 2017 sont recalés.

En Série Terminale Sciences Economiques (TSECO) : 1527 au lieu de 1 324 sont déclarés admis ; 21 candidats déclarés admis le 19 juillet 2017 sont recalés.

Dans la Série Terminale Sciences Expérimentales (TSEXP) : 753 admis au lieu de 752.

Enfin dans la Série Terminale Sciences Sociales (TSS) : 1317 au lieu de 1307 sont déclarés admis ; 75 candidats déclarés admis le 19 juillet 2017 sont recalés.

Au vu de la gravité de la situation, des têtes doivent absolument tomber. Et le ministre Mohamed Ag Erlaf l’a promis aux candidats et aux parents d’élèves à qui il « donne toutes les assurances que les auteurs de ces fautes professionnelles seront sanctionnés conformément à la législation en vigueur ».

YZK