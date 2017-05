De passage dans le cercle de Bafoulabé précisément dans le village de Drametou, le président de l’Union pour la République et la Démocratie(Urd) Soumaila Cissé, a aperçu les enfants sous le hangar en train d’étudier. Emu jusqu’à ce qu’il ait versé quelques larmes, Soumi a promis aux enfants de leur construire une école. Ce qui a été fait la semaine dernière. La nouvelle école est composée de six (6) classes ,3 latrines et un ordinateur. La construction de cette école a débuté le 20 janvier 2016 pour être terminée avant le mois d’octobre 2017 et elle a coûté la somme de 50 millions de nos francs financée par le président de l’Urd Soumaila Cissé.

Grâce au président Cissé les élèves de ce village prennent désormais les cours dans un cadre répondant aux normes du 21e siècle. Et si les autres présidents des partis politiques ô combien nombreux prenaient l’exemple de Soumi et construire chacun une école dans un village ?

A.Touré