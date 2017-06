A travers le Fonds de la société civile, la Coalition-Education Pour Tous (EPT) passe par le canal de la communication pour informer le public sur le budget affecté dans le secteur éducatif pour les périodes 2016 et 2017. Pour une large diffusion de l’information, les membres actifs de la Coalition des organisations de la société civile pour l’éducation pour tous au Mali étaient face à la presse ce vendredi, 16 juin dernier. La conférence qui s’est tenue au Centre Aoua Keita, a mobilisé plus d’une dizaine de journalistes. Comme conférencier il y avait le président de la Coalition-EPT-Mali, M. Abdoulaye Mohamed Diakité, le chef de section études et préparation du budget, au niveau de la direction des finances et du matériels du département de l’éducation, M. Noé Diarra et celui de la division des finances, M. Sidiki Touré.

Après une introduction sommaire de la conférence par le président de la Coalition-EPT, les participants ont droit à une présentation détaillée sur l’analyse du budget 2016-2017 du ministère de l’Education nationale. Cette allocation dite budget de fonctionnement est consentie pour supporter uniquement les charges du département. Ainsi, il est reparti en budget ordinaire (charges récurrentes) pour un montant de 249,942 milliards de FCFA en 2017, soit un taux de représentativité de 95,07%, avec une augmentation de 1,99%. Quant à celui de 2016, il est évalué à la somme de 245,068 FCFA. Aussi, l’appui budgétaire sectoriel est de 3,436 milliards de FCFA en 2016 FCFA contre 2,221 milliards FCFA en 2017. Ce qui fait une diminution de 35% dû à la prise en compte des reliquats antérieurs.

Le budget spécial d’investissement (financement extérieur) est estimé à 5,275 milliards de FCFA en 2016 contre 7, 500 milliards de FCFA en 2017. Soit une augmentation de 42,17%. Pour le Programme d’appui à la décentralisation (PADE), il est évalué au montant de 176,500 millions de F CFA. Celui-ci a essentiellement concerné les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou. Il a permis d’apporter un flux d’appui financier aux centres d’animation pédagogique et aux collectivités territoriales. Quant au Programme d’appui à l’éducation non formelle (PENF), il a été arrêté à la somme de 147,500 millions de FCFA, soit 0,06%. Il a été investi dans les mêmes régions.

Fort d’un réseau de 60 organisations, la Coalition-Education pour tous par ce fonds veut contribuer à renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles de ses membres. Cela, « pour qu’ils puissent être désormais mieux armés pour influencer les politiques éducatives en vue de les améliorer de façon inclusive et équitable de qualité » a soutenu Abdoulaye Mohamed Diakité. Cette démarche de la Coalition-EPT s’inscrit également dans l’esprit de la « Loi n0 2013-031 du 23 juillet 2013 ». Celle-ci fait référence au code de transparence dans la gestion des finances publiques, demandant aux citoyens, qui sont à la fois contribuables et usagers des services publics, d’être clairement et régulièrement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics.

C’est en réponse à cette exigence que notre pays a élaboré en 2011 le budget-citoyens. Il s’est fixé comme objectif de faire comprendre à ceux-ci le processus budgétaire, la collecte des ressources budgétaires et leur utilisation pour la production des biens et services publics.

Diakalia M DEMBELE