Welcome! Log into your account

Il conclut en disant que la présente session permettra, entre autres, le démarrage des activités liées au financement du PADES et celui de la relecture de certains textes, notamment le décret n°525 du 21 septembre 2010, fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’ENI-ABT.

Le nouveau bâtiment construit sur le BSI, est déjà opérationnel, a-t-il déclar ; avant de souligner que le plan stratégique assorti d’un plan d’actions, le manuel de procédures, les audits comptables et financiers et les référentiels pédagogiques constituent pour un établissement comme l’ENI-ABT des références d’appréciation des performances.

Selon le représentant du ministre, l’année académique 2015-2016 a été totalement bouclée, malgré quelques difficultés liées aux revendications syndicales et à l’organisation du système LMD. Il a signalé que celle de 2016-2017 a débuté le 23 novembre 2016, conformément aux décisions du Conseil Pédagogique et Scientifique, après les résultats du concours d’entrée 2016-2017.

Au cours de cette session, les administrateurs ont examiné et adopté les documents qui sont entre autres : le procès-verbal de la 5ème session ; le point d’exécution des recommandations de la 5ème session ; le budget révisé de 2016 et le plan d’action révisé de 2016-2017.

L’Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI-ABT), a tenu la 6ème Session ordinaire de son Conseil d’Administration. C’était le jeudi 22 décembre 2016 dans ses locaux. La cérémonie s’est déroulée en présidence d’Amadou Ouane, représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Mamadou S Diarra, Directeur général de l’ENI-ABT.

You are going to send email to