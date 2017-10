Avant-hier, lundi 09 octobre 2017, a eu lieu la rentrée scolaire 2017-2018. Mais cette rentrée des classes s’effectue dans un contexte extrêmement inquiétant. Puisque, les milieux scolaires et universitaires sont envahis par des cahiers imprimés à l’effigie des hommes politiques que sont entre autres : Le président de la République IBK, les députés Moussa Timbiné, Karim Keita et Hady Niangadou. Cela est un véritable danger pour l’école malienne.

L’espace scolaire et universitaire doit strictement être épargné de toute activité et influence politique. Nos écoles doivent être à l’abri de l’intrusion des hommes politiques, de toute campagne à but politique. C’est pourquoi, les cahiers offerts ces derniers jours, imprimés à l’effigie de certains leaders politiques, violent gravement la réglementation régissant ce domaine et cela au vu et au su de tous les responsables Maliens.

Les responsables en charge de l’enseignement, les directeurs d’écoles et les enseignants doivent interdire tout cahier à connotation politique pour ne pas dire politicienne sur toute l’étendue du territoire national. Ils doivent également demander aux hommes politiques véreux de la mouvance présidentielle d’écarter l’école malienne de leurs ambitions politiques.

Correspondance particulière