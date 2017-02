Les Enseignants de l’Etat ayant terminé leur formation de troisième cycle (DEA et Doctorat) souffrent du martyr. Ils sont aujourd’hui à la maison en train de ronger les doigts. Pour cause, ces enseignants de l’Etat ont besoin d’un reclassement, autrement dit d’une hiérarchisation leur permettant d’exercer pleinement leur métier. Mais voilà depuis la fin de leur formation, pour certains depuis il y a bientôt un an, ils sont en attente de reclassement. Ils ont constitué leurs dossiers pour les déposer à la direction des ressources humaines du secteur de l’éducation, celle-ci à son tour les a acheminés vers les services compétents, en l’occurrence le Centre national de recherche stratégique et technologique (CNRST). Mais voilà, depuis l’arrivée des dossiers au niveau de ce service, ils n’ont plus bougé d’un iota. La faute à M. Souleymane Traoré, agent du CNRST. En effet, celui-ci se livre aujourd’hui à une véritable extorsion de fonds. Selon nos sources, il a joint au téléphone plusieurs personnes pour leur demander de l’argent. Nous avons écouté le récit de plusieurs d’entre eux. Selon nos interlocuteurs, M. Traoré vous appelle et vous demande de l’argent (5000, 1000 voire plus) afin qu’il diligente le traitement de votre dossier. Selon nos sources, M. Traoré vous assure que le traitement de votre dossier est conditionné au paiement de ladite somme. Le DG de la boite n’est-il pas au courant de cette extorsion de fonds ? S’il n’est pas au courant, il vient d’être informé.

A noter que ces enseignants de l’Etat sont détenteurs de Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) soit de diplômes de Doctorat. Ils ont besoin d’un reclassement pour passer à un grade supérieur.

A suivre………

Famory Macalou

Source : Le Démocrate-Mali