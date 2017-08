L’inquiétude des parents d’élèves du Collège Horizon est au comble avec la décision de transférer les établissements scolaires Horizon à la Fondation Maarif de Turquie conformément au protocole signé entre les deux parties. Pour ces parents un changement brusque de gestionnaires, va compromettre la rentrée 2017-2018 et la qualité de l’éducation.

-Maliweb.net – Au Mali ; c’est le sort des 3200 élèves de Bamako et Ségou du Collège Horizon qui est compromis pour la rentrée scolaire du 2 octobre prochain avec le protocole signé entre le ministère de l’ éducation nationale et la fondation Maarif de Turquie, citée comme étant la seule habilité à ouvrir les écoles turques au nom de la Turquie au Mali d’où la grande inquiétude des parents qui déclarent n’avoir pas été associés à cette décision engageant le devenir de leurs enfants. Des parents soucieux de voir une « inconnue » prendre la direction de l’éducation de leurs enfants à la place d’une équipe jusque-là gagnante. Et c’est ce cadre que s’inscrit l’assemblée générale du samedi 26 août 2017 de l’association des parents d’élèves de Collège Horizon ( APECH) dans l’enceinte de l’établissement « Collège Horizon » à l’ ACI 2000 . Ils étaient présents en grand nombre pour discuter de l’avenir de leurs enfants qui recevaient une éducation de qualité dispensée par un corps enseignant professionnel bien intégré au Mali dans un environnement paisible depuis 2003, date de création des écoles privées de Collège horizon par des ressortissants turcs en toute légalité sur notre sol. Les écoles Collège Horizon sont devenues de véritables références de l’excellence dans notre pays par la qualité de son éducation répondant aux normes internationales et ses résultats obtenus aux différents examens nationaux . Aussi par ce transfert brusque à un mois de la rentrée, l’association des parents d’élèves y voient un sujet d’inquiétude et dans un mémorandum adressé au ministre de l’éducation national à la date du 17 août , elle argumente ses inquiétudes . En somme l’APECH : exige le maintien pur et simple des écoles « Collège Horizon » en leur état actuel ( la décision de création, l’appellation , les lieux ainsi que le personnels et le système de gestion) au risque de compromettre la scolarité de plus de trois mille enfants pendant cette année scolaire.

A côté de la colère des parents d’élèves, le transfert des écoles Collège Horizon à la fondation Maarif de Turquie couve une bataille juridique car l’entreprise Horizon Education France par voix de son directeur général, Monsieur Bass, déclare que les établissement Collège Horizon Mali, est désormais un investissement français, racheté par son groupe.

S’il est connu que le péché de la direction du Collège Horizon Mali est son appartenance à Fethullah Gülen, opposé au pouvoir en place du président Récep Tayyip Erdogan et que la fondation Maarif est l’arme utilisée par le régime d’ Erdogan pour ‘récupérer’ la centaine d’ écoles de Gülen à travers l’ Afrique pour l’ affaiblir ; il revient aux autorités maliennes de savoir mener sa diplomatie sans pour autant sacrifier l’excellence mais suivre la sagesse mettant l’ intérêt des élèves , nos futurs cadres au-dessus de tout.

Khadydiatou SANOGO