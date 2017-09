Depuis quelques mois, rien ne va au sein des établissements scolaires ”Collège Horizon” au Mali. Une école tant convoitée par les élèves et leurs parents à cause des prouesses de l’établissement aux différents examens et surtout à la qualité des cours dispensées. A la vielle de la rentrée scolaire 2017-2018, on se pose la question de savoir si les élèves du ”Collège Horizon” reprendront le chemin des classes à la date indiquée par le département de l’Education Nationale. Pour preuve, cette école, à en croire aux parents d’élèves de l’établissement, cette école aurait deux propriétaires. Voilà ce qui ressort de l’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves du Collège Horizon (APECH) tenue samedi dernier dans l’enceinte de l’école. Une Assemblée générale présidée par le Président de l’Association, M. Boubacar Thiam et en présence des membres de son bureau, des représentants de la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Elèves du Mali et des parents d’élèves venus en grand nombre.

Aux dires du président Thiam, le Gouvernement du Mali a signé un protocole d’accord avec la Fondation Maarif de Turquie qui doit prendre la relève des actifs de l’établissement et non les passifs. Cela arriverait au moment où les promoteurs de l’école avaient cédé le Collège Horizon à une société française appelée ”Horizon Education France”. Une société française, aux dires de M. Thiam, a fait ses preuves dans le système éducatif de beaucoup de pays voisins.

Suite aux rumeurs qui avaient circulé en son temps sur la cessation de la même école à la Fondation Maarif de Turquie, la société française avait adressé une correspondance au directoire de Collège Horizon pour leur assurer que la gestion restera inchangée et qu’aucune autre société, fusse-t-elle une fondation turque ne viendra gérer le Collège Horizon.

Aujourd’hui, l’inquiétude des parents d’élèves tourne autour de l’année scolaire 2017-2018. Les parents d’élèves se demandent si l’avenir de leurs enfants (3.200 élèves à bamako et Ségou) ne sera pas hypothéqué suite à cette crise qui pointe à l’horizon et si la rentrée des classes sera effective au Collège Horizon le 02 octobre 2017. C’est ainsi qu’à l’issue de cette Assemblée générale, les parents d’élèves ont fait des propositions de recommandations qui seront soumises au Ministre de l’Education nationale au cours d’une rencontre prévue cette semaine. En cas d’échec, les parents d’élèves, en compagnie de leurs enfants, entendent organiser une grande marche pacifique dans les prochains jours. Pour le moment, ils ont décidé de garder leur neutralité face à la situation. Ce qui est sûr, la société française Horizon Education France compte ester en justice toute autre société ou fondation qui réclamera la paternité du collège Horizon.

Youssouf SANGARE