Vainqueur du Concours national inter-universitaire en Droit International Humanitaire (DIH) du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), champion de la 6ème édition du même concours en 2015, l’équipe de l’Institut des Sciences Politiques, des Relations Internationales et de la Communication (ISPRIC) vient d’être lauréate face à l’équipe de la Faculté de Droit public (FDPU). C’était lors de la finale de la 7ème édition du Concours national interuniversitaire en Droit international humanitaire (DIH), co-organisé par le CICR et l’ISPRIC, tenue dans le Campus dudit institut sur la Colline du savoir de Baladabougou.

Ils étaient 24 étudiants provenant de 8 Universités publiques et privées, à savoir l’Institut des sciences politiques, des relations internationales et de la communication (ISPRIC) ; la Faculté de Droit privé et la Faculté de Droit public (FDPU) de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) ; l’Université catholique de l’Afrique de l’ouest-unité universitaire de Bamako (UCAO) ; l’Institut des hautes études en management ; l’Institut des hautes études commerciales ; l’Institut supérieur du commerce-Business school et l’Institut supérieur de technologies appliquées et de gestion, qui ont participé à cette 7ème édition du Concours national interuniversitaire en Droit.

« CICR : protection de la population civile et des personnes privées de liberté en période de conflits armés », « Croix-Rouge malienne : mandats, activités, volontariat au service de la communauté », « Techniques de plaidoirie », « DIH : Définition, sources, personnes et biens protégés », « DIH : Conduite des hostilités (nécessités militaires et obligations humanitaires) », « DIH et Droits de l’homme : différences et convergences », « DIH : Qualification juridiques des conflits armés (CAI, CANI, CANI avec intervention étrangère) », « La répression des violations aux DIH » sont entre autres les thèmes dont les équipes-participantes ont été imprégnées par les experts éminents à la matière. Par la suite, les équipes se sont affrontées en débats. C’est l’équipe de l’Ispric, composée de Mlle Fatoumata Koné en 3ème année de Communication, Mahamane Maiga et Vincent Ezozzi, en 2ème année de Communication, qui a été vainqueur face à l’équipe de la FDPU composée de Mlle Mariétou Diallo, Maimouna Diallo et Abacary Aliou, tous en Licence de Droit.

Cette équipe lauréate de l’Ispric va représenter le Mali au Concours régional francophone qui se tiendra au dernier trimestre de l’année 2017, et auquel au moins une quinzaine de pays vont participer.

Ces deux équipes finalistes ont toutes reçues des cadeaux et de la part du CICR et l’ISPRIC. Retenons que le jury était composé de Me Amadou Tiéoulé Diarra, avocat à la Cour, enseignant aux Facultés de Droit ; Dr. Youssouf Coulibaly, Instituteur permanent à l’Ecole de maintien de la paix ; Dr. Woyo Konaté, enseignant aux Facultés de Droit ; Mme Diarra Fatoumata Dembélé, présidente du Conseil USJPB et Assem Elessawy, Coordinateur Terrain du CICR-Mali.

ISPRIC-CICR, un partenariat fécond en faveur des étudiants

Par ailleurs, lors du lancement de cette 7ème édition du Concours national interuniversitaire en Droit international humanitaire (DIH) le lundi 17 juillet passé, le Directeur général de l’ISPRIC, Mohamed Gakou, a salué à juste titre la confiance que le CICR a placée à son institut. «C’est une suspicion de confiance placée à notre institution par le CICR. Et nous ferons en sorte que cette suspicion de confiance soit validée et qu’elle soit définitivement une confiance établie entre nos deux institutions », a-t-il dit. « C’est pourquoi, nous nous permettrons de saluer le CICR pour avoir abrité cet exercice des plus agréables, un exercice intellectuel, fascinant qui s’il n’existait pas, il fallait tout simplement le créer », a-t-il renchéri. Ensuite, il a présenté son institut qui est un Groupe nommé Complexe universitaire Gakou créé depuis 1986, qui se base sur les ordres d’enseignements : le secondaire général et le supérieur ; le secondaire technique et le supérieur technique. « C’est une passion pour nous d’être dans ce milieu de l’enseignement et tout ce qu’il va avec ces passions nous sommes là et disponible à les accompagner », a-t-il soutenu.

A l’en croire, l’Ispric est le 4ème en rang chronologique du Groupe qui a été créé en 1999. « Tout simplement vu le contexte, vu les perspectives, l’Etat commence déjà à montrer ses limites et nous avons voulu de nous charger de ce mandat d’Etat pour faire en sorte que l’élite malienne et africaine demeure vu les conditions qui existaient », a-t-il estimé. Et d’ajouter que c’est ce qui les a motivé à avoir comme vision d’être le carrefour de l’intelligence africaine. « C’est dans ce cadre que s’inscrit notre mission qui s’agit d’insuffler une dynamique silencieuse en formant les élites porteuses de solutions et d’innovations au service de nos organisations publiques et privées et qui vont en ligne droite avec notre ambition d’être la meilleure école d’émergence de nos nations », a-t-il dit.

Avant que la représentante du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Diarra Abi Sanou souhaite bonne chance aux équipes et lance ouvert la 7ème édition, le Coordinateur Terrain CICR-Mali, Assem Elessawy a évoqué que le CICR étant le gardien et promoteur du DIH, il poursuit ses efforts visant à promouvoir et mieux faire connaitre le DIH par différents publics, notamment les forces armées et de sécurité, les groupes armés, la société civile, les autorités politiques et administratives, ainsi que les milieux académiques. « Les Universités sont donc des partenaires naturels du CICR dans l’action qu’il mène pour renforcer le respect du DIH » a dit le Coordinateur Elessawy. Et d’ajouter qu’il est important d’interpeller les futurs décideurs et acteurs sur la problématique des conflits armés, sur leurs conséquences, mais aussi sur les limites qu’elle impose. Pour lui, les concours en DIH s’inscrivent dans une logique de promotion et d’intégration du DIH, et visent à susciter l’intérêt des étudiants et des professeurs à son égard. Aussi, il a précisé que l’organisation de cette compétition au Mali s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la délégation du CICR pour faire connaitre le Droit humanitaire dans les principaux instituts d’enseignement supérieurs, en soutenant l’enseignement et la recherche, et en encourageant l’intégration du DIH dans les programmes d’étude des universités maliennes.

Il est capital de savoir que le CICR, organisation humanitaire, neutre, impartiale et indépendante a pour mandat non seulement de protéger et d’assister les victimes de conflits armés et d’autres situations de violence mais également de promouvoir le respect du DIH et son intégration dans les législations nationales.

Seydou Karamoko KONE