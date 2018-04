N’Diaye Ramatoulaye Diallo, la ministre de la Culture, et son homologue en charge de l’Education Nationale, Housseyni Amion Guindo, ont procédé à la cérémonie de lancement de la 3ème édition du parcours pédagogique pour une meilleure connaissance de l’Afrique et de remise de recueils de poèmes. Initié en 2016 par la Direction de la Tour d’Afrique, le concours dénommé « Parcours pédagogique » a pour but de contribuer de manière prodigieuse au développement de notre culture à travers un enseignement de qualité sur les connaissances de l’Afrique. L’évènement s’est tenu le jeudi 5 avril 2018 au Lycée Ibrahima Ly sis à Banankabougou en commune VI du district de Bamako.

La 3ème édition du parcours pédagogique pour une meilleure connaissance de l’Afrique vise à susciter l’accompagnement des autres acteurs afin que la culture de l’unité et la dimension Afrique puisse davantage être pris en compte dans les programmes d’enseignements au Mali ainsi qu’en Afrique. Recevant les hôtes du jour dans l’enceinte de son établissement, le proviseur du Lycée Ibrahima Ly, Ibrahima Diallo a fait une brève présentation de son établissement « Cet établissement secondaire porte le nom d’un célèbre homme de culture, je veux dire Ibrahima Ly. Nous avons 1656 élèves, 120 professeurs, 40 personnels administratifs, 36 salles de classes, 1 laboratoire, une bibliothèque et une salle informatique avec 24 ordinateurs ».

A la suite de son intervention, la Directrice de la Tour de l’Afrique, Mme Maïga Mariam Maïga a entamé son allocution par cette citation : « La culture est le socle d’un peuple et l’éducation en est la croix de la transmission ». Aussi, dit-elle, le concours parcours pédagogique pour une meilleure connaissance de l’Afrique est parti de la vision du panafricanisme, de l’unité et de l’intégration Africaine. Elle a ensuite souligné que ledit concours se déroulera entre douze établissements de Bamako plus les régions de Sikasso et de Tombouctou.

Parlant des guides, elle déclare : « Le guide c’est le document de base de ce concours. Ce guide se veut un document de référence comportant des informations actualisées et des leçons pointues sur l’Afrique. Et le guide s’articule autour de 06 thématiques, sur l’Afrique, ses potentialités et ses menaces. » Après ces différentes interventions, la ministre de la Culture, N’Diaye Ramatoulaye Diallo a remis le guide de recueils de poèmes à son collègue de l’Education Nationale, Housseyni Amion Guindo qui à son tour les a remis à la Directrice de l’Académie d’enseignement de la rive droite de Bamako, Mme Touré Zéhilatou Maïga.

Ce même exercice de remise de recueil a été fait par les mêmes personnalités aux établissements qui ont remporté la 1ère et la 2ème édition du concours respectivement le Lycée privé Excellence sis à Faladié et le Lycée public de Niamakoro. Cependant, le ministre Guindo a non seulement salué l’initiative de ce concours mais aussi invité les élèves à lire le guide, qui dit-il, parle de l’Afrique. Et le ministre de rappeler que « Le Mali s’est engager pour l’Afrique et le Mali est prêt à abandonner une partie ou toute sa souveraineté pour l’Union Africaine ».

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :