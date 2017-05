Le gouvernement du Mali a obtenu de l’association internationale pour le développement (IDA) un financement de US$33 millions devant servir à appuyer un Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES) au Mali dont l’objectif de développement est d’améliorer la pertinence des programmes d’enseignement supérieur sélectionnés et la gestion du système d’enseignement supérieur au Mali.

Une partie de ce financement d’un montant de US$ 19 millions et US$14 millions en Don et en prêt servira à appuyer directement quatre institutions d’enseignement supérieur (IES), à savoir : L’Institut Polytechnique Rural de Katibougou (IPRK), qui se focalise sur l’agriculture, la recherche et la vulgarisation; l’Université de Ségou (US), se concentrant sur l’élevage et les programmes d’agriculture avec un volet sur la gestion de l’eau et l’irrigation, l’Université des Sciences, Techniques et Technologies de Bamako (USTTB), fournissant des formations en sciences appliquées en appui à d’autres secteurs; et l’École Nationale d’Ingénieurs (ENI), portant sur les programmes de génie dont l’exploitation minière.

Ces quatre IES ont été choisies en fonction de la disponibilité des programmes dans les secteurs économiques ciblés qui contribuent à près de 40 pour cent du PIB du pays et emploient près de 75 pour cent de la main-d’œuvre nationale. Trois d’entre elles sont reconnues comme des leaders nationaux dans leurs domaines tandis que le quatrième, l’US, la première université publique régionale du pays, est encore en développement mais affiche un fort potentiel compte tenu de son emplacement stratégique à proximité de l’Office du Niger (une importante zone agricole et d’élevage). Ces établissements ont également démontré leur volonté d’entreprendre des réformes importantes à travers des actions clés liées à la gouvernance qui sont en train d’être mises en œuvre.

Dans les IES participants, le projet appuie la mise en œuvre des plans de développement institutionnels (PDI) quinquennaux (2015-2020) et des plans de travail budgétisés ? annuels (PTBA) de chaque IES approuvés par le CA. Un contrat de performances, a été signé par les recteurs et DG des IES, le MESRS et le Ministre de l’Économie et des Finances (MEF) qui établit les objectifs et indicateurs que chaque établissement s’engagerait à réaliser pour l’année.

Afin de tenir compte des besoins des IES, en se fondant sur le nombre d’étudiants, les besoins en enseignants (qualifiés) et les besoins en équipements, les montants annuels varient selon les institutions de 500 000 US$ par an pour l‘IPRK à 1,1 millions US$ par an pour l’USTTB (qui a un plus grand effectif d’étudiants et un personnel enseignant limité) et l’US (en développement). Dans tous les cas, ces montants représentent une part importante des budgets de fonctionnement actuels de ces établissements (entre 30% et 60%) qui devraient contribuer à financer une part importante de leurs PDI, y compris notamment les enseignants sur contrat à durée déterminée dont les IES ont grand besoin, les activités de formation d’enseignants, les équipements de laboratoire et du matériel pédagogique.

L’objectif du PADES

L’objectif de développement du Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES) du Mali est d’améliorer la pertinence des programmes d’enseignement supérieur sélectionnés et la gestion du système d’enseignement supérieur au Mali. Pour atteindre cet objectif, le projet a défini des indicateurs des objectifs de développement du projet et des indicateurs de résultats intermédiaires annuels. En conséquence et comme il est mentionné plus-haut, une approche de décaissement des fonds à allouer aux quatre IES a été mise en place qui instaure un décaissement lié aux indicateurs et aux résultats. Les changements visés par le projet concernent principalement l’amélioration de la gouvernance et des structures de gestion des 4 IES sélectionnés, la définition de plans stratégiques de développement institutionnel, la mise en place de programmes d’enseignement pertinents et répondant aux besoins du marché du travail, le recrutement et la formation d’étudiants compétents pour le marché du travail, le renforcement de capacités et l’habilitation de nouveaux enseignants.

