Le samedi 2 décembre dernier, le SYPESCO (Syndicat des Professeurs de l’Enseignement Secondaire des Collectivités) a tenu son deuxième comité directeur, dans la salle de l’indépendance du Lycée Technique de Bamako. Compte tenu de l’importance des activités de ce deuxième comité directeur, tous les Coordinateurs et Secrétaires Généraux des régions ont pris part à la rencontre.

L’objectif de cette rencontre était de créer une synergie d’actions afin de défendre les droits fondamentaux des enseignants et apporter des solutions à chaque fois qu’un problème se pose.

Le Secrétaire Général du bureau National du SYPESCO, M. Adama FOMBA, en prenant la parole a demandé d’observer une minute de silence à la mémoire de leurs camarades disparus. Il a rappelé la mission principale du SYPESCO qui est « la défense des droits fondamentaux des enseignants et apporter des solutions chaque fois qu’un quelconque problème se manifeste ». Il a invité tous ses camarades enseignants fonctionnaires de l’État et des Collectivités à s’ériger en une synergie afin d’intercepter et faire bloc contre tout piétinement de la part des autorités en charge de l’éducation contre les droits des enseignants.

Pour conclure, le secrétaire général, Adama FOMBA, a béni le Mali, l’Ecole Malienne et l’Afrique « vive le Mali, vive l’École Malienne pour que vive une Afrique digne et prospère dans le développement continuel ». “.

Au cours de ce deuxième Comité Directeur, trois recommandations ont été formulées. Il s’agit de la synergie des syndicats de l’éducation pour une action immédiate ; de faire face au non-règlement d’une doléance grève de 2 à 3 jours ou plus chaque mois et demander la surévaluation à 20/20 pour tous et enfin de mener une Action judiciaire pour le problème Ensup nouvelle formule.

Dognoume DIARRA

Commentaires via Facebook :