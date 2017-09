L’Institut de sciences politiques, relations internationales et communications (ISPRIC) dans son prolongement des activités académiques conformément à sa mission d’offrir des élites porteuses de solutions et d’innovations aux organisations publiques et privées, vient de clôturer une session de formation sur le développement commercial du 10 avril au 15 septembre 2017. Cette formation qui a permis de former 45 étudiants de l’ISPRIC a eu lieu grâce à un partenariat fécond de l’entreprise H&C Mali et l’Ispric. La cérémonie de clôture et la remise des attestations de cette session de formation se sont déroulées le vendredi 15 septembre 2017, au sein du complexe universitaire de l’Ispric sur la Colline de Badalabougou.

C’était sous la présidence du Directeur général de CréaCom Afrique, Hamidou Sampi, accompagné par le Directeur général de l’Institut de sciences politiques, relations internationales et communications (ISPRIC), Mohamed Gakou ; de l’éminent formateur Herman H. Cakpo non moins le président du Groupe H&C mondial ; du Directeur général H&C Mali, Seidina Aly Sow ; des représentants des entreprises partenaires ainsi que les bénéficiaires de formation.

Le Directeur général de l’Ispric, Mohamed Gakou a souligné que cette session de formation a été donné gracieusement dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise H$C Mali. A ses dires, elle s’inscrit dans le cadre de prolongement des activités académiques de l’Ispric conformément à sa mission d’offrir des élites au portée des solutions et des innovations aux organisations publiques et privées de notre pays et ailleurs. Le choix de thème n’est pas un jeu de hasard ; selon le DG Gakou, il a été choisi à travers les besoins exprimés par ses entreprises partenaires. « C’est à cause de ce constat avec la proximité des entreprises partenaires que nous avons voulu initier une formation au bénéfice de nos apprenants pour faire en sorte que dès la première année qu’ils aient des outils nécessaires pour attaquer le marché mondial surtout sur le territoire africain, principalement le Mali pour un début et ailleurs par la suite », a-t-il déclaré. Et d’estimer que ladite formation a été dispensée par le plus grand cabinet spécialiste à la vente dénommé ‘’H&C’’ à travers son Directeur général qui a bien partagé ses expertises et ses connaissances. «Aujourd’hui nous avons l’assurance que nous avons des professionnels de la vente qui peuvent tout de suite assurer les entreprises partenaires. Les bénéficiaires de cette formation peuvent leur rendre un service de qualité », a-t-il soutenu.

Selon le formateur, Herman H. Cakpo, les personnes comme le DG Mohamed Gakou font partie de ceux qui croient qu’il faut qu’on fasse quelque chose pour construire un pont entre les formations et le monde de l’emploi. « Nous sommes une entreprise qui veut s’assurer que les gens produisent les performances chez les apprenants. Quand cette initiative est née de mettre à la disposition des apprenants de l’Ispric ces outils techniques meilleures à la matière de la vente, d’agent commercial, on n’a pas hésité avec l’Ispric pour donner cette formation à ses apprenants et nous en sommes fiers », a-t-il dit. Selon lui, le but de cette formation était de s’assurer que ces formés puissent atteindre leurs objectifs car ils ont désormais des outils nécessaires.

Quant au Directeur général de CréaCom Afrique, Hamidou Sampi, il a salué et remercié l’Ispric et ses partenaires d’avoir tenu cette session de formation à l’endroit des jeunes apprenants. Il s’est dit heureux d’avoir présidé cette cérémonie de clôture. En d’adressant aux bénéficiaires, il les a exhorté de faire bon usage des connaissances acquises et d’être très actifs dans la vie professionnelle.

Pour sa part, le représentant des bénéficiaires, Abdel Kader Mohamed, au nom de ses camarades a aussi remercié et salué le DG de l’Ispric, ses administrateurs et ses partenaires de les avoir offert cette session de formation. Il a rassuré qu’ils feront un bon usage des connaissances acquises durant ces cinq mois de formation.

Et de même expression de remerciement, les représentants des entreprises partenaires ont successivement salué l’Ispric de cette belle initiative et ils ont encouragé les bénéficiaires de partager les connaissances acquises au profit de la nation.

Seydou Karamoko KONE