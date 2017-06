” Adoption et Usage du Mobile Money en Afrique de l’Ouest : Une explication par la susceptibilitĂ© Ă l’influence interpersonnelle et les caractĂ©ristiques psychographiques de l’adopteur “, c’est l’intitulĂ© de la thèse soutenue par le tout nouveau Docteur. La soutenance publique de cette thèse de Doctorat en Sciences de Gestion a lieu le 27 avril 2017 Ă 13 h 30 mn dans la salle des thèses de la FacultĂ© de Droit d’Economie et de Gestion de l’UniversitĂ© d’OrlĂ©ans.

Cette thèse a Ă©tĂ© dirigĂ©e par le Professeur Paul Valentin NGOBO, Directeur du Master Marketing Ă l’UniversitĂ© de Paris 9 Dauphine et le Professeur StĂ©phane ONNEE Directeur du laboratoire VALLOREM OrlĂ©ans-Tours en France. Avec comme membres du jury :

– ValĂ©rie GUILLARD, MaĂ®tre de ConfĂ©rences, HDR UniversitĂ© Paris Dauphine

– Paul-Valentin NGOBO, Directeur, Professeur des UniversitĂ©s, UniversitĂ© Paris Dauphine

– StĂ©phane ONNEE, Co-Directeur, Professeur des UniversitĂ©s, UniversitĂ© d’OrlĂ©ans

– Sophie RENAULT,MaĂ®tre de ConfĂ©rences, HDR UniversitĂ© d’OrlĂ©ans

– Nadine TOURNOIS, Professeur des UniversitĂ©s, UniversitĂ© de Nice

Le résumé de la thèse

L’une des caractĂ©ristiques du marchĂ© africain de la tĂ©lĂ©phonie mobile durant les dix dernières annĂ©es est le dĂ©veloppement du Mobile Money, c’est-Ă -dire le dĂ©veloppement de services financiers (paiement, transfert d’argent, …) rendus Ă travers le tĂ©lĂ©phone mobile. Cette thèse tente de rĂ©pondre aux questions suivantes: Pourquoi certains individus adoptent-ils des services financiers rendus via le tĂ©lĂ©phone mobile, appelĂ©s le mobile money, alors que d’autres ne le font pas ou sont peu disposĂ©s Ă les utiliser ? Pourquoi certains usagers ayant adoptĂ© le mobile money continuent Ă l’utiliser quand d’autres finissent par l’abandonner ou Ă moins l’utiliser ? Une analyse des attitudes et intentions dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest (CĂ´te d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, SĂ©nĂ©gal et GuinĂ©e).

Dans cette Ă©tude, en raison de l’absence d’une base de sondage, l’auteur a rĂ©alisĂ© un Ă©chantillonnage par quota ou Ă choix raisonnĂ©. Pour les diffĂ©rentes capitales des pays de la recherche, il a tenu compte de la spĂ©cificitĂ© de la structurelle organisationnelle de chaque capitale, ainsi il a optĂ© pour une paritĂ© hommes et femmes. L’Ă©chantillonnage a tenu compte des tranches d’âges de 18 Ă 30 ; de 31 Ă 50 et enfin de plus de 51 ans.

Mais compte tenu des obstacles professionnels et des techniques d’administration (questionnaire), il a effectivement rĂ©coltĂ© Ă Ouagadougou (Burkina Faso) 401 questionnaires, Ă Abidjan (CĂ´te d’Ivoire) 527 questionnaires, Ă Â Conakry (GuinĂ©e Conakry) 421 questionnaires, Ă Bamako (Mali) 428 questionnaires et Ă Dakar (SĂ©nĂ©gal) 312 questionnaires. Dans une prĂ©occupation de reprĂ©sentativitĂ©, il a pris soin de faire participer les diffĂ©rentes ethnies et cultures des pays de l’Ă©tude, cela dans un souci de reprĂ©sentativitĂ© de l’Ă©chantillon, et au total il a recueilli 2089 questionnaires.

Afin de comprendre les attitudes des utilisateurs du système de paiement mobile, et d’Ă©viter aux opĂ©rateurs des dĂ©cisions opĂ©rationnelles hâtives, il a procĂ©dĂ© Ă une analyse descriptive et factorielle des donnĂ©es, pour ensuite effectuer un test de fiabilitĂ© sur le logiciel SPSS. Pour valider la qualitĂ© des donnĂ©es, une analyse confirmatoire sur le logiciel Latent Gold 5,1 Ă travers le Rho de Jöreskog et l’AVE (Average Variance Extracted) ou la Variance Moyenne Extraite a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Enfin, il a rĂ©alisĂ© une Ă©tude comparative des donnĂ©es entre les cinq pays de l’Ă©tude, en utilisant le test de Bonferroni pour montrer les diffĂ©rences entre ces pays. Cela dans le but de comprendre les tendances de rĂ©ponses, afin d’orienter Ă court, moyen et long terme les dĂ©cisions relatives au marchĂ© du système de paiement (mobile money). Cette analyse a permis d’expliquer les variables comportementales.

Les rĂ©sultats de cette analyse montrent que l’intention d’adopter le mobile money ainsi que l’intention de continuer Ă l’utiliser s’expliquent par les coĂ»ts et bĂ©nĂ©fices perçus par les utilisateurs potentiels, par leur degrĂ© d’innovativitĂ© et leur degrĂ© de susceptibilitĂ© Ă l’influence informationnelle, le tout dĂ©pendant de l’Ă©tape Ă laquelle se situe l’innovation dans le pays et Ă des facteurs propres au pays. Il a Ă©tĂ© Ă©galement notĂ© une diffĂ©rence significative entre les Maliens, les SĂ©nĂ©galais et les BurkinabĂ©s d’un cĂ´tĂ©, et les Ivoiriens et les GuinĂ©ens de l’autre en termes de coĂ»ts et bĂ©nĂ©fices du système mais aussi en termes de la susceptibilitĂ© Ă l’influence interpersonnelle et aux variables psychographiques de l’adopteur.

Docteur COULIBALY, connu pour son dynamisme, sa gĂ©nĂ©rositĂ© de cĹ“ur et son esprit combatif vient d’Ă©largir le cercle restreint des plus hauts cadres du Mali. A cĹ“ur vaillant rien d’impossible. Bravo cher ami et collègue !

Mamadou DABO