Il s’agit des situations bien prévues par les textes portant l’organisation des examens au Mali. D’ailleurs ce n’est pas la première fois que ça arrive, en 2015 à Kita, au pôle de correction de Kayes des élèves qui avaient été déclarés admis au Bac, ont tous été recalés après de telles anomalies constatées.

C’est l’article 38 de l’arrêté N°1385 qui le précise : ‘‘Tout candidat admis, par erreur révélée par la suite, dans les deux (2) mois qui suivent la proclamation des résultats, perd immédiatement le bénéfice de son succès et est tenu de restituer aux autorités compétentes les documents relatifs audit succès’’. Le même article poursuit dans son alinéa 2 : ‘‘De même, tout candidat ayant échoué, par erreur révélée par la suite, dans les deux (2) mois qui suivent la proclamation des résultats, est rétabli dans ses droits’’.

Et le pour le cas double résultat au Baccalauréat 2017 au pôle de correction de Koulikoro, c’est le même article 38 de l’arrêté N°1385 qui a été mis en exécution. Soit 221 élèves qui avaient été déclarés admis ont été recalés, d’autres qui étaient recalés ont été déclarés admis. Il nous revient que l’erreur est technique et provient du secrétariat du pôle de correction de Koulikoro qui a largement fauté lors de la saisie des moyennes annuelles des élèves. Parmi les ‘‘nouveaux recalés’’ d’autres ont eu la mention bien et avaient 18 comme moyenne annuelle alors qu’en réalité ils n’ont que 6 comme moyenne annuelle.

Les anomalies ont été constatées après plainte de certains parents et des directeurs d’académie de la région de Koulikoro qui ont plaidé la cause de certains bons élèves ayant échoué avec près de 18 comme moyenne annuelle, ont indiqué des responsables du ministère de l’éducation lors d’une rencontre les médias courant semaine dernière.

Selon les mêmes sources des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Ils ont rassuré que des sanctions seront prises contre ce ‘ laxisme impardonnable’’.

Tout de même, a-t-on aussi indiqué, les ‘‘nouveaux recalés’’ ne doivent pas s’attendre à une réparation quelconque. C’est la loi qui a été appliquée, tout élève ou parent d’élèves exigeant plus de transparence sur la question, leur seront gentiment présentées les feuilles d’examens, notes et moyennes annuelles du ‘‘nouveau recalé’’, a-t-on aussi prévenu lors de cette rencontre avec les hommes de médias qui a été conjointement animée par les M Mamadou Abdou Alpha Touré et Housseyni Touré, respectivement chef de cabinet et chargé de mission au ministère de l’éducation nationale.

D.Samaké