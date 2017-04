Le 2ème round des négociations ouvert le mardi 25 avril dernier entre le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNESUP) en grève illimitée depuis le mardi 4 avril et le gouvernement a été soldé par un échec. Sur les 7 points de revendication, il y a eu accord sur 5 points, un accord partiel sur un point et un désaccord sur le dernier point.

Selon nos sources, le point qui a fait blocage est relatif au point 1. A savoir, la signature immĂ©diate du rapport de la commission tripartite dĂ©posĂ© le 31 janvier 2017 et l’application immĂ©diate de la grille plafond 3000 et plancher 1368 au personnel enseignant de l’enseignement supĂ©rieur et aux chercheurs. Un accord partiel a Ă©tĂ© trouvĂ© sur le point 3. C’est-Ă -dire, l’adoption immĂ©diate du nouveau statut « Enseignant-Chercheur » avec les quatre (4) fonctions (Assistant/AttachĂ© de recherche, Maitre Assistant/chargĂ© de recherche, Maitre de ConfĂ©rences/Maitre de Recherche, Professeur/Directeur de Recherche), les charges horaires actuelles en semestre et la transposition des assistants/AttachĂ©s de recherche Docteurs dans le corps des Maitres Assistants/ChargĂ©s de recherche.

Les autres points qui ont fait l’objet d’un accord entre le gouvernement et le syndicat sont: l’intĂ©gration immĂ©diate dans la fonction publique des travailleurs contractuels payĂ©s sur les budgets autonomes des structures de l’Enseignement SupĂ©rieur et de la Recherche Scientifique(2), la nomination immĂ©diate des agents-fonctionnaires de l’Enseignement SupĂ©rieur et de la Recherche Scientifique omis de la hiĂ©rarchisation du 16 juin 2015 et la capitalisation des publications des chercheurs de l’IER recrutĂ©s en 2008 pour leur transposition (point 4), le rĂ©tablissement immĂ©diat et effectif du Fonds « Études et Recherche » conformĂ©ment au protocole d’accord du 13 mai 2016 (5), le payement immĂ©diat des arriĂ©rĂ©s d’heures supplĂ©mentaires de 2013-2014-2015 aux enseignants de l’IUG et l’Ă©radication totale de la violence dans l’espace universitaire.

L’on peut dire sans risque de se tromper que le gouvernement a fourni assez d’efforts car, Â sur 7 points de revendication, il a pu satisfaire 5 points avec un point d’accord partiel.

A en croire nos sources, la satisfaction du 1er  point des nĂ©gociations  est due Ă l’implication personnelle du prĂ©sident Ibrahim Boubacar Keita. C’est pourquoi, le syndicat avait sollicitĂ© son implication directe.

Cependant, le gouvernement dans une lettre adressée aux syndicats a renouvelé son ouverture au dialogue.

Modibo Dolo