Environ 2 000 000 de FCFA prévus pour payer les frais des cours de remédiation au Centre d’animation pédagogique de Sangarébougou auraient mystérieusement été utilisés pour d’autres fins. Quatre directeurs d’école de Djalakorodji et le billeteur du CAP de sangarébougou seraient indexés par les ayant-droits.

L’histoire commence depuis le dernier trimestre où le gouvernement a initié des cours de remédiation à l’intention des élèves. Des enseignants avaient été sélectionnés par l’académie de Kati pour ces cours de soutien et une liste fournie de ceux-ci à cet effet par cette même structure compétente en la matière. Il s’agissait pour le ministère de l’éducation, à travers cette initiative, d’appuyer les élèves pour un rehaussement de niveau et aussi de corriger des manquements d’apprentissage.

Les enseignants que l’académie avait libre choisi et qui ont dispensé ces cours sont surpris de se voir remplacer par d’autres personnes le jour où le butin est tombé. C’est le 20 Octobre dernier que l’argent de ces enseignants est mis à la disposition Lamine Coulibaly, Directeur coordinateur de Djalakorodji qui aurait offert une autre liste au billeteur du centre d’animation pédagogique.

En complicité avec 3 autres directeurs qui sont Bakary Diabaté, Fantamady Diallo et Bourama Cissoko, Lamine Coulibaly aurait remplacé la liste que l’AE de Kati avait fournie et dont les intéressés avaient donné les dits cours. Au nombre de six, ces enseignants crient au faux et usage du faux par les responsables scolaires ci-dessus cités.

La somme serait évaluée à environ 2 000 000 FCFA dont les intéressés enseignants ne sont pas en mesure de pardonner. Une image forte de l’administration d’Etat au Mali où les ayant-droits sont, en général, privés de leurs dus par une espèce de chefs qui n’ont de fort que dans le vol, le détournement et le clientélisme.

Badara ALOU

Commentaires via Facebook :