Le Collectif des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYLDEF, SYNEB, SYNESEC, SYNEFCT, SYPESCO) a finalement eu gain de cause. Après avoir effectué des conférences, des marches, des meetings, des assemblées pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, le collectif a finalement eu la promesse de la part du gouvernement l’octroi d’un statut autonome de l’enseignant. Un accord a été trouvé entre le collectif et le gouvernement le mardi 2 mai 2017 tard dans la nuit. Et du coup, le collectif, qui a avait déjà mis en exécution son mot d’ordre de grève de 15 jours durant ce moi de mai et de 20 jours au mois de juin avec boycott et rétention de notes de fin d’année, a donc décidé de lever sa grève au grand bénéfice des élèves et étudiants.

Le Collectif des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 « le syndicat libre et démocratique de l’enseignement fondamental (Sydef), le syndicat national de l’éducation de base (Syneb), le syndicat national des enseignants de secondaire de l’Etat et des collectivités (Synesec), le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités (Synefct), la fédération nationale de l’éducation de la recherche et de la culture (Fenarec) et le syndicat des professeurs de l’enseignement secondaire et des collectivités (Sypesco) » a déposé sur la table du gouvernement le 14 avril dernier un préavis de grève. «Les syndicats de l’éducation bien que disposés au dialogue se réservent le droit de : observer une grève de 15 jours soient 360 heures allant du mardi 02 au vendredi 05, du lundi 08 au vendredi 12, du lundi 15 au vendredi 19 et le lundi 22 mai 2017; observer une grève de 20 jours soient 480 heures allant du lundi 29 mai au vendredi 02 juin, du lundi 05 au vendredi 09, du lundi 12 au vendredi 16 et du lundi 19 au vendredi 23 juin 2017 », précise, dans son préavis, le collectif des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016. Pour être pris au sérieux, le collectif a tenu le mardi 2 mai dernier un meeting d’information pour mettre en exécution son mot d’ordre de grève. Ayant constaté cet état de fait, le gouvernement a donc décidé de reprendre le dialogue.

Au cours des négociations, les parties ont convenu qu’il sera adopté un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spéciale et des enseignements fondamental et secondaire. Une commission tripartite proposera, dans un délai de dix jours, un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons (par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle) avec comme indice plancher 235 et indice plafond 1060.

Le gouvernement s’engage à déposer le projet de loi relatif à un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spécialisé et de l’enseignement fondamental et secondaire sur le bureau de l’Assemblée nationale au cours de la session parlementaire d’octobre 2017. L’incidence financière de la grille est fixée à 5 milliards 620 millions.

En outre, il y a eu accord entre les parties sur la régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l’ENSUP (nouvelle formule) au même titre que ceux de l’ENI et de l’IPR-IFRA. Un autre point d’accord est la conformité de la relecture de l’Arrêté n° 3282 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de protestation des différents syndicats. A l’issue des négociations effectuées le mardi 2 mai 2017 à 23h 57mn, au regard des avancées notoires, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 (SYLDEF, SYNEB, SYNESEC, SYNEFCT, FENAREC, SYPESCO) ont décidé de lever leur mot d’ordre de grève.

Aguibou Sogodogo