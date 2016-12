Welcome! Log into your account

Au cours de ce meeting, les secrétaires généraux des différents syndicats ont fait le compte rendu de la précédente négociation avec le gouvernement. Il ressort de cette négociation que les points essentiels des doléances des enseignants n’ont été pris en compte par le gouvernement. Parmi les points de désaccord, ils ont cité : l’adoption d’un statut autonome de l’enseignant ; l’harmonisation des salaires des enseignants maliens avec ceux de la sous-région; l’augmentation de l’indemnité de responsabilité pour les enseignants des catégories A, B et C.

Les enseignants du fondamental et du secondaire sont déterminés à user de la force pour se faire entendre. Pour ce faire, le collectif du syndicat a déposé sur la table du ministre du Travail, de la Fonction Publique et des Relations avec les Institutions, un nouveau préavis de grève de 216 heures, soit 9 jours, et la rétention des notes. Cela prend effet le lundi 9 janvier 2017.

