Même si à ce jour certains académies sont en retard par rapport aux préparations des examens, le Directeur national du centre des examens et concours de l’éducation, Mohamed Maïga a tout de même donné l’assurance que les examens de fin d’année 2016-2017 se dérouleront sur l’ensemble du territoire et aux dates prévues.

Hier mercredi 17 mai 2017, le Directeur national du centre des examens et concours, Mohamed Maïga, accompagné de ses collaborateurs, était face à la presse pour faire le point sur l’état de préparation des examens de fin d’année scolaire 2016-2017. A cette occasion, Mohamed Maïga a levé le doute sur la tenue des examens. Selon lui, toutes les dispositions financières et matérielles sont prises à ce jour pour la tenue des examens sur toute l’étendue du territoire national. Même s’il reconnaît que certaines académies ne sont pas à jour par rapport aux préparations, il est convaincu qu’ils pourront rattraper le retard d’ici les dates prévues. Parlant de la situation des écoles du Nord, il dira qu’il y a des établissements qui n’ont jamais suivi le mot d’ordre de grève. Comme méthode de rattrapage, le conférencier a précisé que les localités qui ne sont pas à jour augmenteront les volumes d’heures dans la majorité des disciplines. Pour les cas de fraudes et de fuite de sujet, Mohamed Maïga dira que des dispositions ont été prises pour une large diffusion de la Police de surveillance et du règlement des examens. « Une mission de sensibilisation et d’information des acteurs et partenaires de l’école dans toutes les académies d’enseignement a été organisée par le cabinet. Pour amoindrir les effets des remous sociaux, des dispositions particulières ont été prises au niveau de chaque académie d’enseignement, pour exécuter convenablement les programmes et tenir à temps les évaluations de fin d’année », rassure Mohamed Maïga.

Au titre du budget 2017, le conférencier a été on ne peut être clair. Selon lui, les crédits budgétaires alloués aux examens et inscrits dans la loi de finances s’élèvent à 5 800 559 000 de F CFA.

Le calendrier des examens nationaux désormais connu

A cette rencontre, Mohamed Maïga a aussi annoncé les dates des examens de fin d’année scolaire 2016-2017. Les épreuves du DEF qui ouvrent le bal auront lieu du 5 au 7 juin 2017. Les épreuves anticipées du baccalauréat technique se sont déroulées du 15 au 17 mai 2017. Les épreuves écrites du baccalauréat général et du baccalauréat technique sont prévues du 19 au 22 juin 2017, en conformité avec la période unique du baccalauréat instituée par l’Uemoa. Les examens du Brevet de technicien, 1ère et 2ème parties, sont prévus du 12 au 16 juin 2017. Les épreuves écrites de l’examen du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) sont prévues du 29 mai au 2 juin 2017. Les examens des IFM, Efep et d’IFM-Hégire sont prévus du 19 au 23 juin 2017. Le nombre de candidats inscrits au DEF est de 258 102 contre 234 693 en 2016, soit une augmentation de 9,97%. Ceux inscrits au baccalauréat général sont de 112 115 candidats en 2017, contre 113 569 en 2016, soit une diminution de 1,28 %. Pour le baccalauréat technique, le nombre d’inscrits est de 2813 candidats, contre 2 941 en 2016, soit une diminution de 4,35 %.

Ibrahim M.GUEYE