Le 6 aout 2017, le Président de la république recevait en audience à Koulouba un émissaire du Président Turc Recep Tayyip ERDOGAN. Pour beaucoup de téléspectateurs, cette audience avec Hasan YAVUZ était une audience de plus. Pour autant, cette audience n’est pas sans conséquences sur l’offre pédagogique au Mali et l’image que notre pays véhicule dans le domaine de l’environnement des affaires.

Au cours de cette audience, l’émissaire turc a remis au Président de la République un message de son homologue Erdogan. Plus tard, il s’est entretenu avec des officiels maliens, entre autre : le Ministre de l’Education Nationale et celui des Affaires Etrangères. Dès son retour au pays, Hasan YAVUZ se réjouissait d’avoir pu obtenir des autorités maliennes le transfert des écoles du Groupe Collège Horizon à la fondation MAARIF, organisation affairiste affiliée au pouvoir turc. Il a inondé son compte Tweeter d’images relatives à ses rencontres au Mali et d’une information relative à la signature d’un protocole d’entente dans ce sens.

Si cela s’avérait, cela voudrait dire que les autorités maliennes ont d’office privé des centaines de travailleurs maliens d’un emploi ; elles auraient également privé des milliers d’enfants maliens d’une éducation de qualité. Collège Horizon, l’établissement visé par cette mesure est en effet un fleuron en matière d’éducation au Mali. Créé en 2002, l’établissement s’est progressivement étendu à Bamako et à l’intérieur. Il compte aujourd’hui 3200 élèves qui bénéficient d’une éducation répondant aux normes internationales en la matière. Jugez-en, Collège Horizon installe au maximum 24 élèves par salle. Ces élèves sont initiés dès le bas-âge à l’informatique et à l’anglais. Ils suivent des programmes d’enseignement pointu qui font d’eux les meilleurs de leur génération. Les statistiques de cet établissement font pâlir d’envie les plus exigeants. Mieux, lors des compétitions internationales en mathématique et en robotique, l’école s’est toujours classée parmi les meilleurs. La dernière en date étant la deuxième place remportée aux USA lors du Concours international de robotique.

Cette année, l’établissement a engrangé 90% de taux de réussite au baccalauréat et 95% au DEF contre des taux nationaux qui n’avoisinent pas les 50%. Qu’est-ce qui peut donc motiver une telle décision de nos autorités ? Une chose est sûre, la qualité de l’éducation n’est pas en cause ni la gestion de l’établissement.

Dans l’argumentaire du pouvoir turc, l’établissement est proche de Fetullah GULEN, jugé à tort comme terroriste. Or, depuis 2002 où l’école existe au Mali, aucun parent ne s’est plaint d’une radicalisation quelconque de ses enfants. En outre, Fetullah GULEN est quand même le premier à condamner les attentats du 11 septembre 2001 en disant : «Un terroriste ne pas être un musulman ; un musulman ne peut pas être un terroriste.»

Ce ne sont pas que les enfants de riches qui profitent de ces écoles. Des enfants de pauvres y sont boursiers. Au-delà de Collège Horizon, les promoteurs sont engagés dans des actions caritatives au Mali. Tous les ans, ce sont des milliers de pauvres qui bénéficient d’un appui pour préparer les fêtes de Tabaski et de Ramadan. Ce sont aussi des forages qui sont fournis à des villages pour leur faciliter l’accès à l’eau potable. Sans compter les opérations de la cataracte dont ont bénéficié des milliers de nos compatriotes. Tout cela pourrait être arrêté du jour au lendemain, parce que la gestion de l’école aurait changé.

Cette mesure, nous le disions, ne sera pas sans conséquences sur le plan économique et financier. Ce sont des travailleurs maliens, responsables de familles qui seront désormais mis au chômage. Avec tout ce que cela implique comme désagréments. Ce sont aussi de longues procédures entre les promoteurs de Collège Horizon et l’Etat malien, car il ne faut pas se voiler la face, aucun promoteur privé ne pourra investir des milliards dans un pays considéré comme un modèle dans le milieu des affaires et voir un autre profiter de ses investissements du jour au lendemain.

LES ECHOS