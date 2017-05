Au niveau de l’enseignement supĂ©rieur, la grève illimitĂ©e se poursuit malgrĂ© la relance des nĂ©gociations prĂ´nĂ©e par le Premier ministre. Selon le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du syndicat national de l’enseignement supĂ©rieur, la seule revendication qui n’a pas Ă©tĂ© satisfaite parmi les 7 points est la plus importante.

« Avant hier (NDRL : mercredi), le Premier ministre nous a reçus suite Ă l’interruption des nĂ©gociations entre le gouvernement et le Synesup le 25 avril. Ce jour-lĂ , sur la table de nĂ©gociation, sur les 7 points de revendication, nous avons pu avoir un accord sur 6. Il reste le premier point qui est extrĂŞmement important et qui est relatif Ă l’application de la grille plafond 3000, et un plancher de 1300. C’est ce seul point qui reste. Maintenant, le Premier ministre nous a appelĂ©s pour nous demander de bien vouloir retourner sur la table de nĂ©gociations sur ce point. Bien Ă©videmment, nous avons acceptĂ© et nous attendons dans ce sens, une note de la part du ministre du Travail et de la Fonction publique pour relancer les nĂ©gociations sur le premier point », a expliquĂ© Dr. Abdou MallĂ©Â avant d’insister que « la grève va continuer, mais nous espĂ©rons que ça va Ă©voluer après la rencontre avec le Premier ministre. Parce que nous avons prĂ©cisĂ© les points de discorde Ă ce niveau avec le Premier ministre. Il a pris bonne note ».

