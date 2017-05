Alors que certains ministres saluent la nomination des nouveaux Directeurs financiers et du matériel (DFM), au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la décision a semé la panique. Cela se traduit par le refus, qui ne dit pas son nom, du ministre de travailler avec sa nouvelle DFM nommée à la faveur du grand chamboulement dans ce milieu financier opéré par le ministre de l’Economie et des Finances avec la bénédiction du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita dit IBK.

Du jamais vu sous nos tropiques ! Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Assétou Founé Samaké Migan, a décidé de faire fi du décret 0282 P-RM du 23 mars 2017 portant nomination des nouveaux DFM.

Pour montrer à la face du monde qu’elle n’a aucune envie de gober sa nouvelle DFM, elle refuse de travailler avec elle. Et c’est Aliou Mangara, l’ancien DFM nommé au ministère du Commerce qui traine encore sa bosse dans les bureaux de la ministre. Et cela deux mois après la passation de service.

Selon une source bien introduite, le DFM sortant aurait un bureau équipé au cabinet et continue de travailler avec des cadres de son ancienne Direction. Ce qui est de nature à agacer plus d’un. C’est encore lui qui traite les dossiers du ministre et c’est toujours lui que le ministre consulte. Curieux non !

Pis, la ministre refuse de signer une décision de nomination des agents de la DFM initiée par sa nouvelle Directrice, Mme Berthé Assétou Koné, alors même que le ministre de l’Economie et des Finances l’a signée.

Aux humiliations dont fait l’objet la nouvelle DFM se greffe l’arrogance du ministre qui ne veut pas la sentir. Or, son seul tort est d’être nommé DFM au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors questions : pourquoi tout ça ? Qu’est-ce qui lie réellement le ministre Assétou Founé Samaké Migan à son ancien DFM Aliou Mangara ? Qu’est-ce qu’ils cachent tous les deux ? Cherchent-ils à effacer les traces d’éventuelles mauvaises gestions voire des malversations financières pour mieux se couvrir ? Nous allons bientôt le savoir.

Si Mme Migan a des griefs objectifs contre Mme Berthé, sa nouvelle DFM, pourquoi ne pas s’en référer au ministre de l’Economie et des Finances voire au Premier ministre au lieu d’humilier toujours un cadre, et de surcroit une femme comme elle ?

Selon un agent de ce ministère qui a requis l’anonymat, «l’air est devenu subitement irrespirable à la DFM». Pour lui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce service tant son fondement est dénué de toute logique.

Au-delà du refus du ministre d’accepter sa nouvelle DFM, c’est une contestation qui ne dit pas son nom d’un décret signé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l’économie et des finances. Peut-être inconsciemment ou de façon délibérée.

Cette sale affaire qui pollue actuellement l’atmosphère des bureaux du cabinet et ceux de la DFM de ce ministère clé, fait aussi des vagues dans le milieu des fournisseurs qui ne savent plus à quel saint se vouer. Nous y reviendrons dans notre prochaine livraison en mettant en évidence certaines pratiques qui dérogent à la transparence requise dans la gestion des fonds publics !

Hachi Cissé